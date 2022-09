COG y CDAG exigen restablecer normativa del COG de “forma inmediata”

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, integrantes de las asambleas generales del COG y de la CDAG exigieron restablecer la normativa del Comité Olímpico Guatemalteco para evitar una sanción definitiva por parte del COI.

El pasado 8 de septiembre, la Comisión Ejecutiva del COI, reunida en Lausana (Suiza), acordó inhabilitar al Comité Olímpico de Guatemala (COG) a partir del 15 de octubre si para entonces no ha cumplido con los criterios que le pongan en consonancia con la Carta Olímpica.

Parte de los estatutos del Comité Olímpico de Guatemala (COG) fueron parcialmente suspendidos en agosto del año en curso por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, lo que derivó en la suspensión que se dio a conocer en conferencia de prensa a principios de este mes.

Update on National Olympic Committees (NOCs):

➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October

➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association

Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n

— IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022