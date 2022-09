Lewandowski sobre ser el jugador diferencial del Barça: “No le tengo miedo a este papel”

El polaco, quien viste de azulgrana desde julio, comentó que "el camino (al Balón de Oro) es más corto desde el Barça que desde el Bayern".

El delantero polaco y jugador del FC Barcelona, Robert Lewandowski, habló en conferencia de prensa desde la concentración de Polonia previo a los duelos de Liga de Naciones ante Países Bajos y Gales, últimos rivales antes de debutar en Catar 2022. Durante sus palabras Lewandowski comentó su inicio de temporada en la Ciudad Condal, nuevo episodio de su carrera tras finalizar su capítulo de 8 años en el Bayern.

El inicio del polaco en Can Barça no ha requerido de adaptación, en 8 partidos de lo que va de temporada suma 11 goles y es el máximo anotador de LaLiga y de la Champions League. Entre sus declaraciones habla sobre el envío anímico que le significó cambiar de aires, el trato de la afición del FC Barcelona y sus compañeros y la derrota ante el Bayern en Champions; además brindó una frase sobre el Balón de Oro que le ha dado la vuelta al mundo.

“No esperaba que la afición del Barça empezara a cantarme en el Camp Nou. Me hace sentir que llevo mucho tiempo en el Barcelona”, inició el polaco.

Sobre su adaptación comentó que ha sido rápida y sentirse en el lugar adecuado le ha facilitado su nuevo entorno: “Desde los primeros días en Barcelona sentí que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Me siento muy a gusto, no solo por el club, sino también por el ambiente. Todo el mundo me trata bien y hace sentir muy privilegiado”.

Lewandowski sin miedo a ser el jugador diferencial del Barça…

“Mi fichaje por el Barça me dio un empujón. Me subió la autoestima. Sabía que tenía que ser un jugador diferencial en los resultados de los partidos y no le tengo miedo a este papel. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Los jóvenes están bien informados, dispuestos a hablar y no tienen vergüenza en preguntar lo que sea. Comparto mi conocimiento y experiencia con ellos”, añadió.

“Merecimos ganar” ante el Bayern

La derrota dejó un sabor de amargo en el polaco que comentó haber aprendido la lección ante el Bayern, siendo un partido en el que pudieron haber conseguido la victoria. “El partido contra el Bayern fue una lección para nosotros. Antes del partido no esperábamos poder imponer nuestro estilo y crear muchas ocasiones. Este encuentro demostró que podemos hacer eso y crear ocasiones en choques complicados. Merecimos ganar, o al menos empatar”, comentó.

Barcelona, más cerca que Múnich para recoger el balón de Oro…

“Sé que el Barcelona es el equipo donde más jugadores lo han ganado. Creo que el camino es más corto desde el Barça que desde el Bayern”, expresó el polaco que rozó el premio en 2021 y en 2020 cuando se perfilaba como el máximo favorito “France Football” decidió no otorgar el galardón.

