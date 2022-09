Anthony Edwards recibe multa de 40 mil dólares por comentarios homófobos

La NBA ha hecho pública la multa del joven escolta de 21 años que es figura de los Minnesota Timberwolves.

El joven escolta Anthony Edwards, figura de los Minnesota Timberwolves, recibió este martes una multa de 40.000 dólares de la NBA por unos comentarios homófobos que efectuó en su cuenta de Instagram.

“Edwards ha sido multado con 40.000 dólares por utilizar un lenguaje ofensivo y despectivo en las redes sociales”, dijo en un comunicado Byron Spruell, presidente de operaciones de basquetbol de la liga. “Edwards ha reconocido que sus acciones fueron inapropiadas”, agregó el texto.

Dos semanas atrás el escolta, que en agosto cumplió 21 años, publicó un vídeo en Instagram grabado desde un auto en el que se observa a un grupo de hombres que se encontraba de noche en una calle, algunos sin camiseta.

En el vídeo se escucha a Edwards descalificarles con expresiones homófobas y raciales y afirmar después: “Mira el mundo al que he venido”, además de agregar emojis de risa y una frase dentro del storie.

La publicación en Instagram, donde Edwards tiene 1,2 millones de seguidores, generó una gran polémica en Internet y motivó un comunicado de condena de los Timberwolves y una disculpa del propio jugador.

“Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso, y lo siento muchísimo. Es inaceptable que yo o cualquiera utilice ese lenguaje de forma tan hiriente, no hay excusa para ello, en absoluto. Me educaron mejor que eso”, escribió Edwards en Twitter el 11 de septiembre.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!

— Anthony Edwards (@theantedwards_) September 11, 2022