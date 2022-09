Real Madrid pinta de blanco el ‘Derbi Madrileño’ ante el Atleti

Los merengues se impusieron en el estadio Metropolitano con anotaciones de Rodrygo y Valverde, resultado con el que siguen como sólidos líderes de La Liga.

Este domingo se disputó el Derbi Madrileño entre Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la sexta jornada de La Liga española, un duelo que prometía muchas emociones tras las polémicas que se dieron en los últimos días.

Con anotaciones del brasileño Rodrygo y el uruguayo Valverde, los merengues se impusieron (1-2) ante el Atleti y se consolidan en el liderato de La Liga tras seis jornadas.

#LaLiga | ⏱️ ¡Final del partido! El Real Madrid pinta el 'Derbi Madrileño' de blanco tras derrotar (1-2) al Atlético de Madrid ⚪🔥 pic.twitter.com/Xwy7uislqU — Publisport (@Deportes_PN) September 18, 2022

Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

El juego entre colchoneros y merengues fue intenso desde los primeros minutos muchas faltas y varios roces entre los jugadores de ambos equipos, el árbitro trataba de no perder el control del juego. La primera ocasión clara fue a los 5 minutos del encuentro, cabezazo de Felipe que pasó por arriba del arco de Thibaut Courtois.

Los colchoneros fueron mejores en los primeros minutos del encuentro, generaron al menos unas dos ocasiones más para adelantarse, pero la defensa merengue impedía los avances del Atlético.

El Atlético de Madrid perdonó, pero el Real Madrid no, al minuto 18 los merengues se adelantaron por medio del brasileño Rodrygo Goes, asistencia exquisita de Tchouameni, Felipe no logró despejar y Rodrygo remató a botepronto.

Posteriormente el juego se detendría un par de minutos, ya que los aficionados del Atlético de Madrid lanzaron objetos al terreno de juego durante la celebración del Real Madrid.

El encuentro se puso ríspido tras una expulsión perdonada a Reinildo del Atlético de Madrid, posteriormente Ferland Mendy sería amonestado por una falta por Marcos Llorente.

Los blancos eran superiores en las transiciones largas y en una nueva transición ampliaron la ventaja en el marcador, Vinicius Júnior se escapó por la banda definió ante la salida de Oblak, el balón pegó en el poste y el contrarremate Valverde definió para poner el 2-0 al 36′.

Los aficionados del Atlético de Madrid nuevamente lanzaron objetos al terreno de juego en la celebración merengue.

Cuando el partido parecía sentenciado, Thibaut Courtois condicionó el partido, una mala salida del guardameta belga derivó en el gol del Atlético de Madrid al minuto 82 del juego. Mario Hermoso descontó por los locales.

Los últimos minutos fueron un total ida y vuelta, pero los merengues lograron aguantar los minutos finales para llevarse el triunfo 1-2 ante el Atlético de Madrid.

