Erling Haaland “vuela” con el Manchester City en la Premier League

"Feliz de estar una vez más en el acta de anotadores", expresó Haaland tras marcar su onceavo gol en siete partidos de Premier.

La máquina de hacer goles noruega, Erling Haaland, sigue imparable tras su fichaje con el Manchester City, este sábado marcó su onceavo gol en la Premier League en la victoria de los “ciudadanos” 0-3 sobre el Wolverhampton y en la competición inglesa suma un promedio de 1.57 tantos por partido y está a 12 goles de los 23 conseguidos Mohamed Salah y Heung Min Song, quienes fueron los máximos goleadores la temporada anterior.

En cifras goleadoras es el máximo anotador en las 5 grandes ligas y en Premier League sus más cercanos competidores son Aleksandar Mitrovic y Harry Kane con 6 dianas. Las actuaciones especiales del norguego también le han hecho acreedor del primer trofeo al jugador del mes de la Premier League en la temporada 2022/23 tras sus 9 tantos en agosto.

So proud of this! A big thank you to all my teammates and fans – couldn't have done it without your support! 🔵 #mancity pic.twitter.com/7p2fpPMxIv

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) September 16, 2022