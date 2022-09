“Desearía que este día nunca hubiera llegado”, dijo Rafa Nadal tras retiro de Federer

El tenista suizo Roger Federer anunció este viernes su retiro y su gran amigo Rafael Nadal le dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales

El tenista español Rafael Nadal se sumó a los mensajes de homenaje a su gran rival Roger Federer, que este jueves anunció su retirada profesional a los 41 años, asegurando que fue “un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo”.

“Desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para el deporte en todo el mundo”, añadió el tenista mallorquín, definiendo a Federer como “mi rival y amigo” en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022