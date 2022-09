Esto dicen los deportistas guatemaltecos en el Día de la Independencia

Notablemente afectados por una suspensión del COI, los deportistas muestran su orgullo de poder representar a Guatemala. "¡No vamos a rendirnos!", fue el mensaje de Jorge Vega en sus redes sociales.

Este jueves 15 de septiembre se celebran los 201 años de Independencia de Guatemala, sin embargo, la situación que atraviesa el país a nivel general no es para celebrar.

Esto, incluye a los deportistas guatemaltecos, que, están a poco más de un mes de ver frustrados por la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco tras el ultimátum que dio el COI la semana pasada tras la suspensión de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad.

Update on National Olympic Committees (NOCs): ➡️ Guatemala NOC suspended with effect as from 15 October ➡️ Final warning issued to the Indian Olympic Association Read more 👇https://t.co/t1es22vYfN pic.twitter.com/5V7yCsyr1n — IOC MEDIA (@iocmedia) September 8, 2022

Atletas guatemaltecos y mensajes en el Día de Independencia

Pese a la situación gris que atraviesa el país, los atletas guatemaltecos no han ocultado su orgullo de poder representar a Guatemala, uno de ellos es Jorge Vega, quien expresó su preocupación por la actualidad que vive el deporte guatemalteco, pero se mostró orgulloso de poder representar al país.

“¡Orgulloso de ser guatemalteco! ¡A pesar de los tiempos difíciles que el deporte y el país está atravesando, no vamos a rendirnos! No bajaremos la cabeza y seguiremos luchando por nuestra hermosa patria! Feliz 15 de Septiembre!”, expresó el gimnasta guatemalteco.

Orgulloso de ser guatemalteco! 🇬🇹 A pesar de los tiempos difíciles que el deporte y el país está atravesando, no vamos a rendirnos! No bajaremos la cabeza y seguiremos luchando por nuestra hermosa patria! Feliz 15 de Septiembre! 🇬🇹🇬🇹 pic.twitter.com/I09suQzOaC — Jorge Vega (@JorgeVegaGym) September 15, 2022

Gaby Martínez, actual subcampeona del mundo en ráquetbol, envió palabras de agradecimiento a todos los guatemaltecos que han seguido su carrera y la han apoyado en sus competencias a nivel internacional.

“Como atleta no existe mayor honor que ustedes como mi país me apoyen, me respalden y reconozcan que cada triunfo que yo tengo es suyo también GRACIAS GUATEMALA”, expresó Gaby Martínez.

Por otro lado, la tenista Andrea Weedon, se mostró preocupada por el nulo interés de las autoridades sobre la suspensión del deporte guatemalteco, suspensión que entrará en vigencia a partir del 15 de octubre.

“Que triste no ver a nadie de las autoridades hablando sobre el tema de los centroamericanos o al menos mostrándose preocupados por los atletas”, expresó la tenista guatemalteca en sus redes sociales.

Que triste no ver a nadie de las autoridades hablando sobre el tema de los centroamericanos o al menos mostrándose preocupados por los atletas. 🤯🤯🤯🤯 — Andrea Weedon A. (@AndreaWeedon) September 14, 2022

