El Deportivo Suchitepéquez goleó al Jewel Fury para sumar su primera victoria en el Torneo Interclubes Femenino de Uncaf. El próximo rival de las “Venaditas” será el Alajuelense. Mira el video:

Las “Venaditas” del Deportivo Suchitepéquez sumaron, este martes, su primera victoria en el Torneo Interclubes Femenino de Uncaf, en la segunda jornada, tras golear por 6-3 al Jewel Fury, de Belice, y con cuatro puntos se colocaron como sublíderes del grupo A con cuatro puntos, dos menos que el líder Alajuelense, de Costa Rica, y ante el que se enfrentará en la última fecha.

El combinado sureño contó con dos figuras indiscutibles, Celsa Cruz y Fabiola González, quienes se apuntaron dobletes. Las otras anotadoras fueron Yareni Rosales y Savianna Gómez. El próximo partido de las “Venaditas” frente al club costarricense será este jueves, una verdadera prueba de fuego.

Venaditas consiguen su primer victoria internacional #VamosSuchi pic.twitter.com/AcKcRCSg5Z — CSD Suchitepéquez® (@csdsuchi) September 13, 2022

En la otra llave del grupo, el FAS cayó frente a las costarricenses, por 3-6, y ocupa la tercera posición con un punto, que sumó luego de su empate 1-1 ante Suchi en la primera jornada. Mientras que el Jewel marcha último tras recibir sendas goleadas 11-1 ante Alajuelense y 6-3 ante el club guatemalteco.

“Logramos tres valiosos puntos, todo resultó como queríamos. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de anotar, pero vamos a seguir dándole porque esto apenas está comenzando”, dijo Celsa Cruz al final del partido.

Y continuó: “En el primer partido no se me dieron los goles, pero mis compañeras me levantaron el ánimo y hoy fui a darlo todo por mi equipo. Pero ya pensamos en el siguiente partido en el que nos jugaremos la vida, pero vamos a seguir dando lo mejor”.

El torneo regional comenzó el domingo 11 de septiembre y finalizará este domingo, en él compite un representante por cada país de Centroamérica, a excepción del anfitrión, Costa Rica, que aporta además al Deportivo Saprissa.

Los otros clubes en competencia y conforman el grupo B son: El Tauro, de Panamá, Atlético Somotillo, de Nicaragua, y Olimpia, de Honduras. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán en las semifinales.

*Fotos y video: Byron Mendoza

