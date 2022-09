Juan Ignacio Maegli reacciona a la incertidumbre que vive el deporte nacional

"No estoy listo para que la razón por la que no pueda continuar sea una pelea de intereses políticos", expresó el abanderado de la delegación guatemalteca en Tokio 2020.

Luego de un destacado fin de semana en el que Juan Ignacio Maegli logró el tercer lugar en el Mundial de Sunfish, el velerista nacional rompió el silencio sobre su sentir en la nueva realidad de incertidumbre que viven los deportistas guatemaltecos a raíz de la posible suspensión que el Comité Olímpico Internacional impondrá sobre el Comité Olímpico Guatemalteco.

Maegli mostró su impotencia tras los conflictos por intereses políticos que han llevado a la situación de afectar a los atletas y que ante una posible suspensión no pueda cumplir las “muchas metas” que tiene pendiente. “No estoy listo para que la razón por la que no pueda continuar sea una pelea de intereses políticos en la cual los mas afectados somos los que más sacrificamos, los deportistas”, expresó.

Tras su participación en Italia en el Mundial de Sunfish, categoría nueva para el velista, Maegli confesó no estar listo para decir adiós al deporte en el que ha representado al país por más de 25 años y no concibe la posibilidad de que esa sea su última participación internacional. “Sinceramente, no estoy listo para que esta fuera la ultima vez. No estoy listo para que no se me permita representar a Guatemala”, escribió el nacional.

“Hace unos días tuve la oportunidad de representar a Guatemala en el campeonato mundial de Sunfish. El sunfish es una categoría nueva para mí y fue una oportunidad que quise aprovechar. Termine el campeonato 3ro en la general. Sé que cualquier podio a nivel mundial es un logro para estar muy satisfecho pero sin embargo, esta ocasión es diferente. Con la suspensión del deporte Guatemalteco, este evento puede ser la ultima vez que represente a mi país en varios años. Quizá la última vez para siempre”, fue parte del mensaje publicado por el atleta a través de su cuenta de Instagram.

Maegli pide a las autoridades una solución positiva

“Hoy en día, con un país tan dividido, no podemos perder esta unidad que nos da el deporte. Los atletas Guatemaltecos les pedimos a las autoridades respectivas que por favor se reúnan y encuentren una solución antes que la suspensión sea permanente”, concluyó el abanderado de la delegación guatemalteca en Tokio 2022.

