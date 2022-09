El Barça visita con sed de venganza al Bayern en Múnich

Ahora con Lewandowski, el Barça buscará conseguir su primer triunfo en la historia ante el Bayern en Múnich, tarea que no será fácil ante los ahora liderados por Sadio Mané en ataque.

La espera para uno de los partidos más esperados de la temporada europea de clubes está por finalizar, Bayern y FC Barcelona se verán las caras este mares en el Allianz Arena por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El juego se disputará a partir de las 13:00 horas en Guatemala y ambos clubes llegarán consientes del resultado del otro partido del grupo, Viktoria Plzen e Inter juegan a las 10:45 horas.

El partido en Múnich estará marcado por el regreso de Robert Lewandowski a la ciudad, el polaco dejó al Bayern el pasado mercado de verano tras ocho temporadas. Del lado del Barça tendrán enfrente a un cuadro alemán ahora liderado en ataque por Sadio Mané y que llega con un historial reciente favorable entre ambos clubes. En 2020 los alemanes eliminaron a los culés en cuartos de final con un contundente 8-2 y en la pasada edición fueron una de las razones por las que los azulgranas quedaron fuera de la fase de grupos.

📺 Where will you be watching #BayernBarça?

More info 👉 https://t.co/9lKO8xgnJ8 pic.twitter.com/nqsSUhcqYJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2022