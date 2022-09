Benzema, Mbappé y Messi entre los jugadores más valorados de FIFA 23

La saga FIFA 23 ha publicado una lista con los mejores jugadores de la edición que saldrá a finales de septiembre. Cristiano Ronaldo y Messi pierden su dinastía y Benzema se coloca entre los mejores.

A falta de menos de un mes para el lanzamiento del último videojuego de futbol de Electronic Arts bajo el nombre de FIFA, la empresa norteamericana publicó la lista de sus 23 jugadores con mayor valoración en la entrega de FIFA 23, esta como incentivo a la preventa del juego que saldrá a nivel mundial a partir del próximo 30 de septiembre. Entre las noticias destaca que no hay un jugador en solitario en el top 1 que ahora es compartido por 5 futbolistas.

La lista de 23 cartas tiene empatada en la primera posición a 5 futbolistas con 91 de valoración: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne y Lionel Messi. Estos futbolistas, basados en su rendimiento en la vida real, lucharán por ser los jugadores con mayor cantidad de cartas especiales y finalizar la edición 2023 del juego con la mayor valoración.

