José Carlos Martínez sufre fractura de brazo en el mes que regresa la selección nacional

El delantero guatemalteco es un habitual en el cuadro de Torres Servín y una nueva lesión detiene su continuidad en liga.

Publicidad

José Carlos Martínez perderá su continuidad liguera con Municipal y se aleja de la convocatoria de selección luego de que este domingo sufriera una fractura de cúbito en su brazo izquierdo en la derrota de los escarlatas ante Santa Lucía, partido en el que abandonó el terreno de juego minutos antes de la primera hora.

Sobre el minuto 23′ José Carlos Martínez tuvo un choque con el cubano Yunior Pérez, el cual no fue aparatoso y la caída no tuvo mayores inconvenientes en su aterrizaje, pero el rostro del “flaco” parecía indicar problemas y tras un par de minutos sentado sobre la verde no pudo continuar y fue sustituido por Luis Martínez. Tras la sustitución recibió la atención médica y se le diagnosticó de manera preliminar la fractura.

“Nuestro delantero José Martínez sufrió fractura de cúbito del brazo izquierdo tras una falta en el partido 🆚 Santa Lucía Cotz”, informó el cuadro rojo en sus redes sociales.

🚑 INFORMACIÓN PRELIMINAR | Nuestro delantero José Martínez sufrió fractura de cúbito del brazo izquierdo tras una falta en el partido 🆚 Santa Lucía Cotz. Detalles en breve por https://t.co/r9deuuIkyS — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) September 11, 2022

La alarma no salta solo para el combinado escarlata que pierde a uno de sus hombres más regulares en el armado de Torres Servín sino también para selección nacional, Martínez cuenta con constantes llamados en el cuadro de Tena y podría haber sido opción de formar parte de la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre en la que Guatemala se medirá ante Colombia y Honduras.

Municipal dejó escapar el liderato

El cuadro dirigido por Torres Servín visitó el estadio Municipal de Santa Lucía con el objetivo de lograr un triunfo que los catapultara como líderes del Apertura 2022 tras la victoria de Xelajú MC sobre Cobán del pasado sábado.

La misión de los rojos se complicó en su visita al último lugar de la tabla y cayeron derrotado 1-0 con gol de Exequiel Herrera al 28′ en un partido que se vieron dominados por los locales que estrenaban técnico (Juan Cortés Diéguez). Los rojos con esta derrota terminarán la décima jornada en la tercera posición.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad