Barcelona derrota al Cádiz y es líder provisional de La Liga

Con el triunfo en su visita al Cádiz, el Barcelona es líder provisional de La Liga a la espera del juego del Real Madrid del domingo. El encuentro fue interrumpido cerca de media hora para atender a un aficionado que sufrió un paro cardiaco.

Este sábado continuó la actividad de la quinta jornada de La Liga española con el duelo entre Cádiz CF vs. FC Barcelona que se celebró en el estadio Nuevo Mirandilla, ambos clubes llegaban con dos realidades distintas, el Barcelona venía arrasando en todos sus juegos, mientras que el Cádiz llegaba a este juego sin sumar un solo punto en el campeonato.

Con anotaciones de Frenkie De Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé el Barcelona se impuso (0-4) ante el Cádiz y es líder provisional de La Liga española a la espera del partido del Real Madrid ante el Mallorca. El encuentro fue interrumpido cerca de media hora para atender a un aficionado que sufrió un paro cardiaco.

Este sábado el Cádiz celebró su 112 aniversario con la presencia del mejor jugador de su historia: el salvadoreño Jorge ‘El Mágico’ González, sin embargo, el Barcelona amargó el aniversario cadista tras derrotar a los locales (0-4) en el estadio Nuevo Mirandilla.

El Barcelona fue mucho mejor en el partido, el gol costó en llegar, pero con anotaciones de Frenkie De Jong, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé el Barcelona supo salir avante, Xavi presentó varias rotaciones pensando en su partido por Champions League a mitad de semana, pero eso no se reflejó en el resultado.

Tras cinco jornadas disputadas el Cádiz es el último lugar de la tabla con cinco derrotas, mientras que el Barcelona toma el liderato provisional con 13 puntos, a la espera del partido del Real Madrid este domingo ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Tristemente el partido se interrumpió durante varios minutos, ya que un aficionado sufrió un infarto en la grada del estadio Nuevo Mirandilla, los médicos lograron reanimarlo y lo trasladaron al hospital más cercano para una atención más óptima.

El FC Barcelona tendrá su primer gran reto de la temporada este martes cuando visite Alemania para enfrentarse al Bayern Munich en juego correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Durante la primera jornada, tanto Bayern Munich como Barcelona sumaron de tres puntos, los blaugranas golearon 5-1 al Viktoria Plzen en el Sportify Camp Nou, mientras que los bávaros sumaron tres puntos de oro tras derrotar (0-2) al Inter de Milan en Italia.

©️ Who should be your fantasy football captain this time? Options 👇#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 9, 2022