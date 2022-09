“Es una bendición tener una plantilla muy amplia”, expresa Xavi

El Barça, que ya cuenta con Bellerín y Marcos Alonso en la lista de convocados, visitará este sábado al Cadiz en la previa de su viaje a Múnich por Champions.

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló en conferencia de prensa previo al duelo que tendrá este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla a las 10:30 horas de Guatemala ante el Cádiz en la quinta jornada de LaLiga, el español se mostró feliz con su plantilla para el duelo que significará la previa de su visita ante el Bayern Múnich del próximo martes por Champions League.

Xavi se mostró “encantado” con su plantilla, la cual ya cuenta entre sus convocados con Héctor Bellerín y Marcos Alonso, últimos fichajes del cuadro culé. El técnico en rueda de prensa destacó a sus jugadores, quienes según sus palabras doblan todas las posiciones de su once en un “alto nivel”, algo que será de mucha utilidad para los azulgranas en ante un apretado calendario durante los meses previos al Mundial de 2022.

Durante la rueda de prensa Xavi habló sobre las futuras rotaciones en su plantilla y los descansos que tendrán jugadores claves como Pedri y Lewandowski, el polaco y el español completan junto a Ter Stegen el podio de los futbolistas con más minutos para Xavi.

La competencia en la plantilla

“La idea no es reservar a nadie, ganar el partido y sumar los tres puntos. Empezará el equipo que mejor esté, luego hay cinco cambios. A veces no ganan los que inician. Ahora no existen titulares ni suplentes, solo jugadores importantes. Entender esto es clave para el equipo”, expresó Xavi.

Xavi “encantado” con su plantilla

“Es una bendición tener una plantilla muy amplia. Tenemos practicante dobladas las posiciones con alto nivel, esto es lo que quería para el Barça y lo que requiere el club. Que sea muy caro tener minutos en el Barça es muy positivo para el equipo y los jugadores. Bendito problema para mí el gestionar minutos, pero bienvenidos sea. Estoy encantado con el equipo y debemos continuar de esta manera”, agregó.

❝Es una bendición tener una plantilla tan amplia. Es positivo para el grupo y para los jugadores que haya competencia❞ 🔊 – Xavi – pic.twitter.com/5Im726l4h8 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2022

¿Debutarán Marcos Alonso y Bellerín?

“Están bien, mañana decidiremos el equipo, pero ya están bien. Han hecho una semana muy buena, tiene buenas sensaciones y están para ayudar al grupo”, comentó.

❝Bellerín y Marcos Alonso estarán en la lista del #CadizBarça. Ya están para ayudar al equipo❞ 🔊 – Xavi – pic.twitter.com/Wo30mNo6Jx — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2022

Las variantes en el medio campo culé

Hay varias opciones, está Busquets que para mí es muy importante. Puede jugar De Jong, incluso Kessié o podemos probar a Christensen que ya lo ha hecho en la selección danesa, tenemos varias opciones. Ante la Real Sociedad jugamos con dos pivotes y el equipo rindió bien. Cambiamos el sistema dependiendo de cada partido”, dijo.

⚽ Xavi Hernández analiza los nombres que pueden ocupar la posición de mediocentro pic.twitter.com/cSOMaMR1mo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 9, 2022

