Se inaugura de manera oficial el último estadio de Catar 2022

El estadio Lusail será el recinto con más capacidad en el certamen y albergará el partido inaugural entre Catar y Ecuador.

El estadio Lusail, último de los ocho del Mundial de Catar-2022 en el que se han finalizado las obras de construcción, fue inaugurado este viernes con un partido entre los clubes campeones de Arabia Saudita y Egipto, Al Hilal y Zamalek.

El amistoso, que recibió el nombre de Lusail Super Cup, fue “el último test de la preparación de un estadio antes de la Copa del Mundo”, señaló el director general del comité de organización, Yasir Al-Jamal. El partido terminó 1-1 y desde la tanda de penales el Al Hilal se proclamó como el campeón de la Lusail Super Cup con un contundente 4-1.

