“Todos mis pensamientos y oraciones son para la familia real”, expresa Cristiano Ronaldo

El jugador del Manchester United, Cristiano Ronaldo, envía un mensaje de condolencia a la monarquía británica tras el fallecimiento de la reina Isabel II.

La reacciones en el mundo del futbol al fallecimiento de la reina Isabel II no se han hecho esperar y este viernes feu Cristiano Ronaldo quien dejó un mensaje de condolencia a la familia real de Reino Unido tras el fallecimiento de la monarca a sus 96 años, dentro del mensaje de despedida a la reina expresó que Inglaterra es como su “hogar”.

Cabe mencionar que el fallecimeinto de Isabel II tendrá repercusiones en el mundo del futbol inglés, este viernes se oficializó que la Premier League no disputará su jornada de este fin de semana por un periodo de luto nacional que fue anunciado por el gobierno británico, el cual cabe resaltar que no era obligatorio.

Cristiano Ronaldo paying tribute to her Majesty the Queen. pic.twitter.com/gXJ9J5B8Nh

Ante un complicado calendario tras la incursión del Mundial masculino entre noviembre y diciembre, la Premier League ha frenado su séptima jornada como parte del luto nacional y buscará encontrar un espacio que le permita a sus jugadores encontrar un sitio cómodo con margen de descanso, tarea que será complicada para el ente.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022