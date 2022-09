COI confirma suspensión al Comité Olímpico Guatemalteco

"Los atletas del país ya no podrán representar a su país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales", informó el COI.

Lo que se temía desde hace varios días, se ha hecho oficial este día. Tras reuniones que se celebraron la sede del COI, en Lausana, Suiza, el Comité Olímpico Internacional -COI- determinó suspender al Comité Olímpico Guatemalteco -COG- de toda actividad del ciclo olímpico a partir del 15 de octubre.

Esto debido a la suspensión provisional de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad -CC- a principios de agosto del año en curso y que tras una nueva reunión el 23 de agosto, la CC decidió mantener la suspensión de los estatutos del COG.

Dicha suspensión tendrá un gran impacto para los atletas guatemaltecos, pues no podrán representar a Guatemala en competiciones internacionales. ¿Podrán participar? Si, sin embargo no podrán usar los colores de Guatemala ni el himno nacional y tendrán que representar a una bandera neutral.

“La Comisión Ejecutiva del COI decidió hoy suspender el Comité Olímpico Nacional (CON) de Guatemala con efecto a partir del 15 de octubre, si ciertos criterios no se cumplen antes de esa fecha. Los atletas del país ya no podrán representar a su país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales, según sea el caso. El COG ya no tiene derecho a operar como CON de acuerdo con su función definida en la Carta Olímpica. Además, dejará de recibir financiación del Movimiento Olímpico hasta que se levante la suspensión”; expresó Christian Klaue, Director de Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos del Comité Olímpico Internacional.

