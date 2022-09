Comité Olímpico Internacional pone condiciones para levantar suspensión a Guatemala

El Comité Olímpico Internacional decidió suspender provisionalmente a Guatemala de competiciones del ciclo olímpico, y dieron a conocer una serie de condiciones para levantar dicha suspensión.

La Comisión Ejecutiva del COI, reunida en Lausana (Suiza), acordó este jueves inhabilitar al Comité Olímpico de Guatemala (COG) a partir del 15 de octubre si para entonces no ha cumplido con los criterios que le pongan en consonancia con la Carta Olímpica.

Parte de los estatutos del Comité Olímpico de Guatemala (COG) fueron parcialmente suspendidos en agosto del año en curso por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, lo que derivó en la suspensión que se dio a conocer este jueves en conferencia de prensa.

#URGENTE | "Los atletas del país ya no podrán representar a su país y competir bajo la bandera/nombre del país en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos internacionales", informó el COI en conferencia de prensa 🚨🚨 https://t.co/dIVozj4O44

El COI recibió una actualización completa sobre la situación del Comité Olímpico de Guatemala (COG). Se recordó que, luego de las elecciones del COG que se llevaron a cabo en marzo de 2022 de conformidad con los Estatutos del COG aprobados por el COI y la Carta Olímpica, la Corte Constitucional de Guatemala decidió, en agosto de 2022, suspender provisionalmente una serie de disposiciones de los Estatutos y Reglamentos del COG, relacionados en particular con el proceso de elección del Comité Ejecutivo del COG.

“A la luz de estos elementos, y con el fin de proteger los intereses de los atletas de Guatemala, la Junta Directiva del COI decidió suspender el CON de Guatemala con efecto a partir del 15 de octubre de 2022. La suspensión del CON entrará en vigencia automáticamente en este fecha si no se encuentra una solución con las autoridades pertinentes”, explicó el COI en un comunicado en su página web.

Las condiciones para levantar la suspensión son las siguientes:

