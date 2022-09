Verstappen festeja en casa su cuarta victoria consecutiva en el Mundial de F1

El piloto neerlandés conquistó el Gran Premio de Países Bajos. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes y Charles Leclerc, con Ferrari.

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, venció en el Gran Premio de los Países Bajos, en su casa y plasmó su décima victoria (30° en la Máxima) en la temporada y se aleja en la punta del campeonato. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes y Charles Leclerc, con Ferrari.

Verstappen hizo una brillante largada y tomó el liderazgo en el Autódromo de Zandvoort. El neerlandés manda ante su gente, aunque detrás se ubicaron las dos Ferrari de Leclerc y Carlos Sainz.

MAX VERSTAPPEN WINS AT ZANDVOORT!!!

What an incredible race that was! 😵

Russell takes second place with Leclerc finishing third#DutchGP #F1 pic.twitter.com/NO0f0nJjss

— Formula 1 (@F1) September 4, 2022