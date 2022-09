Serena Williams cae ante Tomljanovic y pone fin a su legendaria carrera

Serena Williams fue eliminada este viernes por la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y, con lágrimas en los ojos, dijo que no piensa replantearse su retirada.

En un duelo que agrandó su extraordinario legado, Serena Williams fue eliminada este viernes por la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y, con lágrimas en los ojos, dijo que no piensa replantearse su retirada.

En el tercer capítulo de su semana mágica en Flushing Meadows (Nueva York), Williams batalló hasta el final salvando hasta cinco pelotas de partido ante Tomljanovic, que se impuso después de tres horas de batalla por 7-5, 6-7 (4-7) y 6-1.

Words cannot describe what #Serena has meant to us all. pic.twitter.com/a4YvBgNhOL

Tras la eliminación llegó el momento del adiós de Serena, una de las grandes figuras de la historia del deporte, sobre el mismo escenario donde se dio a conocer ganando el trofeo de 1999 con 19 años.

La estadounidense, que cumplirá 41 años el 26 de este mes, dio por terminada casi tres décadas de una carrera iluminada con 73 títulos, 23 de ellos de Grand Slam.

Serena se quedó a solo un trofeo grande de igualar el récord de Margaret Court, por el que peleó en cuatro finales perdidas entre 2018 y 2019, cuando ya había dado a luz a su hija Olympia.

There will never be another Queen 🏆 #RolandGarros pic.twitter.com/0UCTFLHv5J

Sin poder reprimir la emoción (“Son lágrimas de felicidad, supongo”), Williams comenzó dando las gracias a su madre Oracene y su hermana mayor Venus, que se encontraban en la grada, y a su padre Richard, “que seguro que me está viendo”, por “el viaje más increíble de mi vida”.

“Todo empezó con mis padres”, dijo Williams recordando los esfuerzos que pasaron para formar a dos campeonas en las inseguras canchas públicas de Compton, un suburbio de Los Ángeles.

“Ellos se lo merecen todo. Estoy muy agradecida”, afirmó.

“Y no sería Serena si no existiera Venus, así que gracias, Venus. Ella es la única razón por la que Serena Williams ha existido”, dijo sobre su hermana mayor, con quien ganó 14 trofeos de Grand Slam en dobles y tres medallas de oro olímpicas.

The greatest to ever do it.

En la contenida ceremonia (los grandes homenajes ya los recibió en los juegos anteriores), a Williams se le preguntó si podría reconsiderar su decisión de retirarse, que anunció el pasado mes.

“No lo creo… pero nunca se sabe”, respondió con una sonrisa enigmática.

"I'm ready to be a mom and explore a different version of #Serena " pic.twitter.com/YKWpOmKIco

Compañeras tenistas y personalidades enviaron mensajes de felicitación a Serena, cuya figura trascendió el deporte hasta ser durante años un ícono por la igualdad racial y de género.

“Eres literalmente la mejor dentro y fuera de la cancha. Gracias por inspirarnos a todos a perseguir nuestros sueños. ¡¡¡¡¡¡Te quiero hermanita!!!!!!”, escribió en Twitter el golfista Tiger Woods, quien acudió a apoyarla esta semana a Flushing Meadows.

“Felicidades por una carrera increíble. Qué suerte hemos tenido de ver a una joven de Compton crecer hasta convertirse en una de las mejores atletas de todos los tiempos”, dijo su amiga y ex primera dama Michelle Obama.

Congrats on an amazing career, @SerenaWilliams!

How lucky were we to be able to watch a young girl from Compton grow up to become one of the greatest athletes of all time.

I'm proud of you, my friend—and I can't wait to see the lives you continue to transform with your talents. pic.twitter.com/VWONEMAwz3

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 3, 2022