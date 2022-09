Martin Braithwaite queda desvinculado del FC Barcelona

A través de un comunicado, el FC Barcelona anunció que se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del delantero danés.

A través de un comunicado en su sitio web oficial, el FC Barcelona indicó que se llegó a un acuerdo con el jugador Martin Braithwaite para la desvinculación del contrato que el jugador tenía con el club blaugrana hasta el final de la temporada 2023/24.

“El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Braithwaite por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y logros en el futuro”, expresó el club blaugrana a través de un comunicado.

El delantero danés llegó al FC Barcelona durante el mercado de invierno de 2020, cuando el club blaugrana le incorporó procedente del Leganés. A lo largo de las dos temporadas y media que ha estado en el Camp Nou, el atacante se ha enfundado la camiseta barcelonista en 58 ocasiones. El curso 2020-21 fue la campaña más regular para Braithwaite. Esta última, la 2021/22, una lesión en la rodilla izquierda le tuvo apartado de los terrenos de juego y sólo disputó cinco encuentros.

Los partidos disputados por el internacional danés durante su etapa en el FC Barcelona se reparten de la siguiente manera: 44 en la Liga (donde ha anotado cinco dianas y ha da dado dos asistencias), seis en la Champions League (tres goles más y un pase de gol), seis en la Copa del Rey (dos goles) y dos en la Supercopa de España.

“Ha sido un honor representar a este club. Siempre he dado lo mejor de mí por la afición y el club y siempre estaré agradecido por el apoyo mostrado”, expresó Braithwaite en su mensaje de despedida en redes sociales.

It’s been an honour to represent this club. I have always given my best for the fans and the club and I will forever be grateful for the support shown 🙏🏾 pic.twitter.com/DUMW8zk6AJ

— Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 1, 2022