Acevedo: “El invicto es un bonito dato, pero pensamos en estar en los primeros lugares”

El técnico nicaragüense Mario Acevedo reveló las claves del invicto de Guastatoya en el presente torneo, asimismo se sintió apenado por la situación de su exquipo Santa Lucía que está en el fondo de la tabla.

Han transcurrido ocho jornadas en el Torneo Apertura 2022 y solamente hay un club que aún no conoce la derrota, se trata de Guastatoya, comandados por el nicaragüense Mario Acevedo.

El club “pecho amarillo” tuvo su mejor partido del torneo este miércoles tras golear 3-0 al líder Cobán Imperial por la octava jornada del Torneo Apertura 2022, Juan Barrera, Omar Domínguez y Anderson Ortíz fueron los anotadores.

“Ayer tuvimos un buen encuentro, teníamos que hacer un buen partido ante un gran rival, jugamos contra el mejor equipo del torneo, teníamos que dar ese extra, nosotros habíamos tenido buenos partidos a lo largo del torneo, los jugadores están conscientes que nos han faltado detallitos, pero ayer fue un partido que nos puede dar un punto de inflexión para meternos de lleno por los primeros lugares”, expresó Mario Acevedo en entrevista con el Súper Deportivo de Emisoras Unidas.

Las claves del invicto “pecho amarilo”, según Acevedo

Mario Acevedo dialogó en el ‘Súper Deportivo’ de Emisoras Unidas sobre la victoria ante Cobán Imperial y el invicto que sostienen en el actual torneo Apertura 2022 del futbol guatemalteco.

“Tuvimos unos empates en casa que no nos dejaron despegar, sabíamos que teníamos que estar en una posición más alta en la clasificación, estábamos fallando mucho, pero es muy importante que no nos anoten, hemos tratado de mejorar en muchos aspectos, ayer en líneas generales fue un buen volumen de juego”, expresó Acevedo.

¿Hubo críticas por la falta de gol?

Se cae en la ansiedad cuando el gol no cae, incluso hasta en la frustración, no todo puede recaer en los delanteros, esto es de todos, tenemos muchas alternativas para concretar, no toda la responsabilidad es de los delanteros, sabíamos que los goles iban a venir, pero lo importante es tener una idea clara de juego, solo nos faltaban esos detallitos, ese último pase.

Tras 8 jornadas mantienen el invicto…

No pensamos tanto en el invicto, sino en que todos los juegos son una final, pensamos más en el rival, nos gusta estudiar a los rivales, así como a Cobán sabíamos como contrarrestarlos, los jugadores siguen las instrucciones, el tema del invicto es un bonito dato, pero estamos más comprometidos a estar en los primeros lugares.

¿Cuál fue la clave del triunfo ante el líder?

Estaba enfocada en que tendríamos un digno rival, estar atentos en todos los detalles, en todos los aspectos, sabía que esos tres puntos nos podían acercar a las primeras posiciones, era el partido que estábamos esperando

Su antiguo equipo (Santa Lucía) no la pasa bien en el torneo…

Esperemos que Santa Lucía salga de las últimas posiciones, es un equipo al que le tengo mucho cariño, no juegan mal, pero siento que algo les falta.

¿Cómo está el tema de las lesiones en Guastatoya?

Hemos sido sólidos defensivamente, pero siempre cuesta por el tema de lesiones y suspensiones, estoy feliz por mis jugadores que lo han hecho bien, hay jugadores que no han tenido mucha participación, pero me cumplen, estoy muy contento con el rendimiento de ellos.

