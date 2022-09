COI decidirá sobre suspensión a Guatemala; ORDECA advierte

La ORDECA lanzó este jueves una advertencia a Guatemala, luego de que se conoció que el Comité Olímpico Internacional colocó en su agenda, de la próxima semana, el tema de la suspensión a nuestro país.

Luego de que se conoció que la Corte de Constitucionalidad no revocó la suspensión a los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, COG, el Comité Olímpico Internacional, COI, puso en su agenda del 8 y 9 de septiembre, la discusión sobre una posible suspensión a Guatemala. Ante esta situación, la Organización Deportiva Centroamericana, ORDECA, también lanzó una seria advertencia si la injerencia política continúa en el deporte.

Y es que el COI dio a conocer que su Comisión Ejecutiva discutirá, en su sesión del jueves 8 de septiembre, la posible suspensión a Guatemala, luego de que la CC hizo caso omiso a su advertencia de revocar la suspensión a los estatutos del COG, con fecha límite hasta el 31 de agosto. Cabe recordar que la Alta Corte sostuvo su postura luego de una votación de 3 a favor y dos en contra.

“Lamentablemente, Guatemala será suspendida”, pronosticó una fuente cercana al Movimiento Olímpico a “Around The Rings”. De sufrir una suspensión, los atletas no podrán competir en eventos del ciclo olímpico y probablemente otras federaciones internacionales sigan el ejemplo del COI, por lo que tampoco permitirían a los guatemaltecos asistir a otros eventos, o podrían competir, pero no en representación de Guatemala.

La ORDECA también advierte

Por su lado, la Organización Deportiva Centroamericana, ORDECA, mostró su apoyo al Comité Ejecutivo del COG y advirtió que nuestro país puede perder la sede de los Juegos Centroamericanos.

“Siendo que, la próxima sesión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) está programada para llevarse a cabo el 9 de septiembre del año en curso, y que la potencial adopción de tales medidas podría condicionar el reconocimiento del COI al Comité Olímpico Guatemalteco, por tanto afectar su condición como miembro de ORDECA y coorganizador de los XII Juegos Centroamericanos”.

“En consecuencia, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) se declara en sesión permanente, vigilante de las decisiones que podría adoptar el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para actuar en consecuencia”, advirtió dicha entidad.

COG solicita enmienda

Por su lado, el COG informó que solicitó a la CC la enmienda del procedimiento “en virtud que las acciones de inconstitucionalidad 3113-2022 y 32752022 presentadas por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, no debieron ser admitidas debido a que las instó un órgano de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala como lo establece el artículo 91 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, y por lo tanto carece de personalidad jurídica”, se lee en el comunicado que el COG publicó en sus redes sociales.

