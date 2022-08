Encapuchados roban en casa de Aubameyang y agreden al jugador

Diversas informaciones desde España resaltan que el jugador del Barça fue agredido con una barra de hierro.

El mundo del futbol inició este lunes con la noticia del violento robo a la casa de Piere-Emerick Aubameyang en Castelldefels, Barcelona, según información publicada en primicia por el medio español “El País”, hombres encapuchados ingresaron a la vivienda del jugador y el acto dejó una agresión sobre la humanidad del gabonés.

Según lo relatado por “El País”, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa del jugador del FC Barcelona por el jardín y amenazaron al gabonés con armas de fuego, además de golpearlo con barras de hierro. Los ladrones hicieron que el jugador abriera una caja fuerte y robaron todas las joyas de valor del gabonés y según testigos del sector los delincuentes escaparon en un Audi A3 blanco.

Dentro del hogar de Aubameyang se encontraba su esposa e hijos y fue la pareja del delantero quien alertó a los Mossos d’Esquadra (policía de Barcelona) sobre el robo, las autoridad siguen buscando a los responsables.

Según la radio catalana “RAC1”, los asaltantes tuvieron retenida a la pareja de esposos al menos una hora durante el suelo y corrobora la agresión recibida sobre el jugador, detallando que el golpe al gabonés fue en el mentón. Además relatan que los delincuentes se comunicaban entre ellos en italiano.

Pierre-Emerick Aubameyang was the victim of a violent robbery last night.

Several hooded men broke into his home and robbed him, beat him and threatened him and his wife with a firearm. (El Pais)

Truly awful, thoughts are with the family. ❤️ pic.twitter.com/nTdp7ycNQB

