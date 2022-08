Un inspirado Haaland guía la remontada del Manchester City ante el Crystal Palace

El noruego anotó su primer hat-trick con el City en el triunfo 4-2 ante el Crystal Palace, Haaland llegó a seis goles en cuatro partidos en la presente temporada.

La Premier League sigue demostrando porqué es la mejor liga del mundo, este sábado dio inicio la cuarta jornada desde las 5:30 de la mañana con el triunfo del Manchester United (0-1) en su visita al Southampton.

El Liverpool, que no había podido ganar en sus primeras tres jornadas (2 empates y 1 derrota), volvió a la senda del triunfo tras pasarle por encima al Bournemouth con un abultado 9-0, donde Roberto Firmino fue la gran figura aportando dos goles y tres asistencias en el triunfo de los ‘Reds’ en Anfield.

An incredible afternoon at Anfield 👏 #LIVBOU pic.twitter.com/f4zJO7ipIm

El Crystal Palace no pudo aguantar y estuvo cerca de dar la sorpresa de la jornada ante el Manchester City, el Palace que empezó ganando el partido (0-2) no aguantó el ritmo de juego y terminó cayendo (4-2) ante el Manchester City en el Etihad Stadium

John Stones (en propia puerta) y el defensor Joachim Andersen fueron los anotadores del Crystal Palace, mientras que Bernardo Silva y el noruego Erling Haaland con un hat-trick anotaron los goles de la remontada Cityzen.

El City llegó a 10 puntos en la presente temporada de la Premier League, saldo de tres victorias y un empate, dicho empate se dio la semana pasada en St. James Park tras igualar 3-3 ante el Newcastle United.

FULL-TIME Chelsea 2-1 Leicester

10-man Chelsea went 2-0 up through Raheem Sterling's brace and survive Leicester's late fightback#CHELEI pic.twitter.com/0lfzzpnHD5

— Premier League (@premierleague) August 27, 2022