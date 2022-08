Confirmadas las fechas y horarios de la fase de grupos de la Champions League

La fase de grupos de la Liga de Campeones presenta un calendario muy apretado este año con la disputa del Mundial de Catar a partir del 20 de noviembre.

El primer gran choque de la Liga de Campeones esta temporada tendrá lugar el martes 13 de septiembre con la visita del FC Barcelona al Bayern de Múnich, en la segunda fecha del grupo C, según el calendario publicado este sábado por la UEFA.

Antes de ese partido de gala, el campeón alemán iniciará su campaña en Champions visitando el 7 de septiembre al Inter de Milán. Esa misma noche, el Barça recibirá en el Camp Nou a los checos del Viktoria Plzen.

