Carlos Sáinz conquista la ‘pole’ en Bélgica tras penalización a Verstappen

El español Carlos Sainz Jr (Ferrari) logró la pole position del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 el sábado, sobre el circuito de Spa-Francorchamps, por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y de su compatriota Fernando Alonso (Alpine).

El líder neerlandés del campeonato del mundo Max Verstappen (Red Bull) realizó el mejor tiempo de la clasificación, pero partirá desde la 15ª posición debido a una penalización por cambiar piezas mecánicas más allá de la cuota autorizada.

QUALIFYING REPORT: Verstappen goes quickest but grid penalties mean Sainz will start Sunday's race from pole #BelgianGP #F1 https://t.co/UPFdQ2Yuc8

— Formula 1 (@F1) August 27, 2022