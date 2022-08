Novak Djokovic anuncia que no participará en el US Open

El serbio anunció que renuncia a participar en el próximo Abierto de Estados Unidos de tenis, al no poder acceder al país por no cumplir con el requisito de vacunación contra el covid..

Novak Djokovic anunció el jueves, poco antes del sorteo del cuadro, que no podrá participar en el Abierto de Estados Unidos que arranca el lunes, porque no puede ir al país debido a no estar vacunado contra el covid-19.

“Lamentablemente, no podré ir a Nueva York en esta ocasión para el US Open. ¡Buena suerte a mis colegas jugadores!. Me mantendré en buena forma y con un estado de ánimo positivo esperando poder volver a la competición”, escribió el serbio en Twitter, que hasta el último momento esperó un cambio de las medidas sanitarias que imponen la vacunación contra el covid-19 para entrar en territorio estadounidense.

Djokovic no podrá ampliar su palmarés

Djokovic, que ganó en julio en Wimbledon su 21º título de Grand Slam, esperaba poder igualar en Nueva York el récord de 22 títulos mayores del español Rafael Nadal. Por segunda vez en su carrera (después de 2017), se perderá el Grand Slam estadounidense, que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

El año pasado, llegó hasta la final pero perdió contra Daniil Medvedev después de haber ganado de manera consecutiva el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Esta temporada, fue expulsado de Australia justo antes del torneo, tras un culebrón político, jurídico y sanitario ligado a su no vacunación contra el covid. Después, perdió en cuartos de final de Roland Garros contra Nadal.

Djokovic recuperó su ritmo en Wimbledon, si bien la victoria no le proporcionó puntos de clasificación, dado que la ATP y la WTA (que gestionan respectivamente el circuito masculino y femenino) sancionaron al torneo sobre hierba por haber rechazado la participación de jugadores rusos y bielorrusos, como represalia a la guerra de Ucrania.

A sus 35 años, el incontestable N. 1 mundial del año 2021 ha caído hasta el número 6 del ranking ATP y debería ceder todavía más terreno, al no poder defender sus puntos en Nueva York.

