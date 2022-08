No fue una eliminación “vergonzosa”, dice Willy Olivera

Willy Olivera, técnico de Comunicaciones dice que están consciente de que no pasan “por un buen momento”, pero confía en el trabajo que ha hecho para seguir al frente del equipo. Mira lo que dijo:

El estratega de Comunicaciones, Willy Olivera, habló sobre el fracaso de la eliminación de la Liga Concacaf y sobre lo difícil que es levantar el ánimo del equipo, pero dijo que deben hacerlo lo antes posible porque aún tienen el torneo nacional en juego. Si bien el uruguayo dice que están conscientes de que no atraviesan por un buen momento, dice que confía en su trabajo para sacar adelante al equipo, si no fuera así, “daría un paso al costado”.

No está demás recordar que los cremas sufren uno de los peores momentos en el inicio de una temporada, primero porque no ha logrado levantar el vuelo en el Torneo Apertura, pues se encuentra octavo en la clasificación con solo 7 puntos, sino porque quedó eliminado de la Liga Concacaf de manera temprana a manos del Diriangén, de Nicaragua, en los octavos de final, cuando se presentaba como vigente campeón del torneo regional.

Olivera expresó su sentir en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas” e hizo un análisis de su participación en la Concacaf.

¿Cómo está su equipo tras la eliminación de la Concacaf?

Cuesta levantar el ánimo, tratamos de enfocarnos en lo que viene. Era un campeonato en el que habíamos guardado mucha ilusión. En el primero no hicimos un gran partido, pero luego fuimos más para estar en la otra serie. Pero el futbol es así y no se nos dio esta vez. Ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene, pero hay que levantarnos.

Ni en la Liga Nacional ni en la Concacaf logran arrancar…

Somos consientes de que no pasamos por un buen momento. En el segundo partido Comunicaciones lo salió a buscar y fue más que el rival, lamentablemente a veces no terminamos las jugadas como se debería, pero teneos que buscar soluciones lo más rápido posible para afrontar el campeonato nacional donde tenemos que empezar a sumar de a tres.

Pero en un año podría haber revancha…

Tenemos que evaluar y saber qué se hizo bien y qué se hizo mal y es parte del crecimiento, en esta eliminatoria en el primer partido dejamos de hacer muchas cosas y nos pasó factura, tenemos que ser consientes de que en nuestra casa no sacamos la ventaja que teníamos que sacar y para estar ahí hay que salir campeón.

¿Qué opinas sobre las críticas al equipo?

La crítica va a venir y hay que aceptarla, mejor la crítica constructiva, pero son los mismos jugadores que hace 3 meses fueron campeones y se tomaban fotos con ellos. No son los mejores del mundo cuando ganan ni los peores cuando pierden.

¿Afectó el apagón?

No somos de buscar excusas, pero sí afectó, estaba frío. Además, en el primer partido no nos marcaron dos penaltis claros y en el segundo nos anularon los goles, ni sabemos por qué.

¿Fue una eliminación vergonzosa?

No fue vergonzosa, debemos respetar a todos. De que éramos favorito y no conseguimos el objetivo estamos de acuerdo, pero vergüenza no, no es lógico para el rival y porque si bien en el primer partido dejamos de hacer algunas cosas, en el segundo hicimos todo para poder pasar y lamentablemente no se nos dio.

Afectó haber perdido a jugadores importantes…

Las salidas nos afectaron, se fueron jugadores importantes que no esperábamos. Lo de Juan Anangonó y Rodrigo Saravia, pero también la gente nueva se tiene que adaptar, son todos buenos jugadores. Creo que habíamos hecho una gran pretemporada enfrentando al Motagua y Olimpia, pero el futbol a veces es de momento. También nos afectaron las lesiones de Lynner García y Jorge Aparicio, que fueron importantes en la temporada anterior.

¿La directiva lo respalda en el puesto?

Somos consientes de que tenemos que mejorar, confiamos en nuestro trabajo y sabemos que saldremos adelante, si no daríamos un paso al costado. Ha mucha gente que critica, pero otros apoyan. Estar en Comunicaciones genera presión y eso hay que absorberlo, prefiero hacerlo yo y no los jugadores.

Ahora se viene Cobán…

Tenemos una linda revancha el sábado y debemos aprovecharla. Tenemos que volver a ser el equipo sólido que se mostró en las finales del torneo. Tratar de ser certeros para tener la tranquilidad que necesitamos, que es lo que nos falta.

*Fotos: Comunicaciones FC

