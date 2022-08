Guatemala desciende un par de escalones en el ranquin FIFA de agosto

La Azul y Blanco, que tendrá dos amistosos en septiembre, descendió dos peldaños en la clasificación publicada por la FIFA.

Este jueves 25 de agosto fue publicado en el ranquin FIFA, donde no hay muchas novedades, salvo selecciones africanas que tuvieron actividad durante los últimos dos meses.

Por otro lado, el ranquin FIFA lo sigue dominando la Selección de Brasil. Entre los 50 mejores, poco o nada nuevo: Brasil (1ª, =), Bélgica (2ª, =) y Argentina (3ª, =) permanecen en cabeza, mientras que sus más directas rivales las siguen en el mismo orden que en junio. Solo Irán (22ª, +1) y Catar (48ª, +1), anfitriona de la próxima Copa Mundial de la FIFA, suben un peldaño cada una.

— FIFA.com (@FIFAcom) August 25, 2022