Conoce todos los detalles del sorteo de fase de grupos de la Champions League

Este jueves se conocerá el destino de los 32 clubes clasificados a la Champions League 22/23 que está previsto que arranque el 6 de septiembre.

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League se celebrará el jueves 25 de agosto en Estambul, a las 10:00 horas (horario de Guatemala). Los 32 equipos clasificados se distribuirán en ocho grupos de cuatro, en los cuales los dos primeros accederán a octavos de final para disputar las eliminatorias.

El sorteo se celebra este jueves 25 de agosto a las 10:00 horas y tendrá como sede Estambul, la ciudad donde se disputará también la final de esta temporada.

