Fuera de la Champions asiática y en descenso, la pesadilla de Andrés Iniesta en Japón

El Vissel Kobe, club más rico de Japón, no logra componer el rumbo tras el inicio negativo de temporada en el que su mayor estrella, Andrés Iniesta, no ha brillado.

El club más rico de Japón, el Vissel Kobe, no pasa el mejor momento de su historia, una serie de malos resultados desde el principio de la temporada lo han tenido lejos de los primeros puestos y su nueva lucha se ha convertido el no caer en puestos de descenso directo. También su participación internacional finalizó tras caer eliminados en la Champions League asiática este lunes ante el Jeonbuk Hyundai 3-1, duelo en el que no jugó Iniesta por problemas físicos.

El contraste entre la temporada anterior de liga y la actual es muy diferente para el Vissel Kobe, en el año 2021 finalizaron terceros de la J-League y lograron un boleto a la fase previa de la Liga de Campeones de Asia para luchar por la gloria internacional. Pero en este 2022 no se han logrado mejorar su imagen tras un inicio irregular, en las primeras 10 fechas solo sumaban 4 puntos y eran penúltimos.

Ahora con 25 jornadas disputadas, el Vissel Kobe es decimosexto en la tabla de posiciones con 24 puntos y se encuentra en puestos de playoff para jugarse su permanencia en la máxima división del futbol japonés.

Esta situación es algo nuevo para Andrés Iniesta, quien a sus 38 años no había sufrido una situación similar y en caso de no lograr mantener la categoría junto al club al que se unió en 2018, sería la primera vez que el español descendiera en el futbol profesional.

En liga ha sido más regular su participación disputando 22 de 25 juegos posibles, su desempeño ha dejado 2 goles y 3 asistencias cifras inferiores a lo conseguido en 2021 dónde en 23 partidos anotó 6 y dio 4 pases a gol, aunque cabe resaltar que el español no se ha destacado por se un gran anotador o asistente.

La mala racha del equipo

El mal momento del equipo no solo ha afectado a Iniesta quien ha sido foco de las críticas sino que también al banquillo, quien ha visto constantes despidos por el mal momento del club. El primero en dejar el banquillo fue Atsuhiro Miura, luego se sumó el español Miguel Ángel Lotina y ahora son dirigidos por Takayuki Yoshida.

Entre el equipo también se encuentran viejos conocidos del futbol español como lo son Bojan y Sergi Samper, quienes tampoco han sido factor importante para levantar la racha del equipo y en el duelo de Liga de Campeones no fueron convocados por lesión.

