Las emotivas cartas de despedida de Kroos y Modric con Casemiro

La repentina salida de Casemiro del Real Madrid por su fichaje al Manchester United ha tomado por sorpresa a muchos, por no decir a casi todos en el mundo del fútbol. De ser una tímida oferta, un intento con el “No asegurado” pasó a ser un bombazo real.

Con Kroos y Modric, Casemiro ha conformado durante años en el Real Madrid uno de los mediocampo más célebres y ganadores de todos los tiempos en el fútbol. Y a partir de esta temporada 2022-23 abruptamente eso dejará de existir. Y en este sentido, tanto Kroos como Modric le dedicaron sentidas cartas de despedida a quien fue más que un compañero de equipo para ellos. Fue un amigo en todo el sentido de la palabra vistiendo ambos la camiseta blanca del Madrid.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

Emotivas cartas de despedida

Las cosas no volverán a ser como antes, pero la vida, dentro y fuera de las canchas, continúa. No serán más compañeros de equipo, pero la amistad que construyeron se mantendrá. Eso fue lo que, tanto Toni como Luka, plasmaron en las cartas de despedida dedicadas al mediocentro brasileño.

Los textos fueron recopilados por el periodista Mario Cortegana y compartidos en el diario Marca.

⚡⚡⚡ Exclusiva @marca: Modric y Kroos se despiden por carta de Casemirohttps://t.co/DKxGuFUIxr — Mario Cortegana (@MarioCortegana) August 19, 2022

Kroos escribió: “Contigo, mi querido Case, era imposible no romper a sudar… en cualquier situación. Porque no dejabas que nos relajáramos ni en el baño turco. Quedar allí era otro tormento: le decías a alguien de ir y casi tenías preparadas ahí bicicletas estáticas y pesas. Un aviso para que lo sepan tus nuevos compañeros. Porque contigo hasta el baño turco era un gimnasio… y solo permites que la gente se tumbe cuando toca hacer abdominales”.

“Te voy a echar de menos. Como un profesional ejemplar. Como un jugador top. Como un luchador que me salvó de varias… Pero, por encima de todo, como una buena persona. ¡Hemos hecho historia, hosti*! Qué etapa más legendaria. Ahora se separan nuestros caminos deportivos, pero se mantiene nuestra amistad. Te lo aseguro. Te deseo lo mejor, nos vemos pronto. Buena suerte. Tu Toni”.

Luego fue el turno de Modric, que también apeló a la emotividad (imposible no hacerlo): “Querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club… ¡Qué nervioso estabas! Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió. ¡Lo que has conseguido! También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado”.

“Te has convertido en un líder de verdad. Lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre. Hemos ganado mucho juntos, pero me quedo con los momentos que nadie ve. Con el trabajo del día a día en Valdebebas. Y sobre todo con las bromas, porque siempre has estado de buen humor, incluso en los momentos de tensión o cuando había fallos. Esas risas contigo me daban tranquilidad. Igual que mirar atrás y verte, sabiendo que va a haber mucho “Njega-Njega”. Fuiste el mejor guardaespaldas del mundo. Te voy a echar de menos, pero te deseo lo mejor. Es lo que se merece un profesional y una persona como tú. ¡Gracias por todo y mucha suerte, amigo!”.

