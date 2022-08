Jerez: “Esperamos que en Honduras no pase nada, que la cosa esté tranquila”

El guardameta rojo aseguró que jugadores del Olimpia los amenazaron finalizando el partido. "Dijeron que allá nos van a matar, que vamos a saber que es jugar en Honduras, en la cancha vamos a jugar 11 contra 11", expresó Jerez.

El estadio Doroteo Guamuch Flores fue la sede de uno de los duelos más esperados de la jornada de octavos de final de Liga Concacaf, Municipal y Olimpia se vieron en su duelo de ida y dejaron un peleado encuentro en la Ciudad de Guatemala que terminó con el cuadro hondureño jugando con 9 futbolistas. Pese a iniciar ganando de manera prematura, Olimpia no pudo mantener una ventaja de 0-2 y el duelo finalizó en empate 2-2 que favorece por el gol de visita a los hondureños.

Tristemente el juego se vio empañado por disturbios previo al encuentro, donde según datos preliminares se detuvieron a 6 aficionados hondureños, además que fue herido con arma de fuero y fue trasladado a las urgencias del Hospital General San Juan de Dios.

Ricardo Jerez reporta amenazas por parte de jugadores del Olimpia

El guardameta rojo Ricardo Jerez, habló en zona mixta sobre el juego y los incidente que se dieron en el estadio Doroteo Guamuch Flores, esperando que Concacaf tome cartas en el asunto.

“Concacaf tendrá que tomar cartas en el asunto, exigir seguridad. Nosotros como club también como club debemos exigir seguridad, no debe pasar que algún jugador lo agredan, a un integrante del cuerpo técnico, algún rojo o alguno que tenga una camiseta diferente a la de Olimpia. “Esperamos que la gente de Concacaf y Olimpia sean conscientes de que esto es un espectáculo, no una corrida de toros, no nos vamos a matar”, indicó el portero rojo.

¿Qué les dijeron los jugadores del Olimpia?

Cuando pasó la riña, dijeron que allá nos van a matar, que vamos a saber que es jugar en Honduras, en la cancha vamos a jugar 11 contra 11. Esperamos que el partido se realice de la manera más normal, esto es deporte y tenemos que brindar espectáculo para la niñez y las familias.

¿Hubo temor por los disturbios fuera del estadio?

Me molesta esto, porque lo vivimos con miedo, todos los compañeros llamando a sus esposas preguntándoles cómo están, la gente hace un esfuerzo para venir al estadio y ver deportes, a nosotros nos duele todo lo que pasa, debe prevalecer el respeto, no somos animales, nosotros tenemos una camisa y el rival otra, tenemos que respetarnos los unos a los otros.

¿Qué opina del resultado?

Contento con el grupo, revertir un resultado de 2-0 no es fácil, pero lo revertimos con personalidad y esfuerzo. No es el resultado que queríamos, pero deja abierta la llave y que permite ir a Honduras para sacar un resultado con mucha ilusión.

¿Qué pudo haber generado los disturbios?

La gente de Olimpia y la gente del otro lado de aquí en Guatemala hizo que todo fuera más efervescente el ambiente, toca enfocarnos en lo nuestro, tenemos que jugar en Honduras de manera inteligente.

Tanto que se habla de vivir una fiesta en paz y vemos otro tipo de cosas, esperamos que en Honduras no pasa nada, que la cosa esté tranquila, no tenemos porque matarnos, es un poco de respeto entre uno y otros, de eso se trata el futbol, tenemos que incular respeto, pero lamentablemente hoy no fue un partido para ello.

