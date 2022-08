VIDEO. Policía separa con gas lacrimógeno trifulca entre seguidores de Municipal y Olimpia

Uno de los presentes relató el momento en que fue lastimado por seguidores visitantes en las afueras del Doroteo Guamuch Flores.

Publicidad

En lo que parecía un evento familiar para observar uno de los duelos más esperados de la jornada de octavos de final de Liga Concacaf, terminó con problemas entre ultras de Municipal y Olimpia, quienes en las cercanías del estadio Doroteo Guamuch Flores tuvieron un conato de bronca que obligó a actuar a las Policía Nacional Civil con gas lacrimógeno para disolver las broncas entre los involucrados.

Conatos de bronca entre aficionados de Municipal 🇬🇹y el Olimpia 🇭🇳 en las afueras del Doroteo. La ⁦@PNCdeGuatemala⁩ tubo que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los inconformes. Esto se da previo al partido por el torneo de @Concacaf. @EUDeportes @Deportes_PN pic.twitter.com/Mq7JQq99qV — Omar Solís (@noel_solis) August 19, 2022

En las imágenes captadas por Omar Solís, reportero de Emisoras Unidas y Publinews digital, se logra observar como cientos de personas, en su mayoría aficionados escarlatas, en los que resaltan familias, corrieron hacia la entrada del recinto en busca de protección ante el incremento de violencia entre ambos bandos. La PNC también ha reportado la detención de seis personas de nacionalidad hondureña por agredir a policías que mantenía la seguridad perimetral.

#AHORA | La @PNCdeGuatemala indica que ha detenido a seis hondureños, presuntos responsables de haber golpeado a policías que mantenían seguridad perimetral en las afueras del estadio Doroteo Guamuch Flores, previo al partido Municipal vs. Olimpia. pic.twitter.com/phYrhmGun8 — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) August 19, 2022

Los presentes que huyeron por su seguridad de los percances tomaron la ruta de la decima calle hasta la 18 de la zona 5, además las fuerzas de socorro dieron asistencia a niños y adultos que sufrieron de intoxicación a consecuencia de los gases lanzados por las fueras de seguridad.

Se prevé buena cantidad de publico visitante en las gradas del estadio Doroteo Guamuch Flores, al rededor de 10 buses de afición de Olimpia realizó el viaje. Cabe resaltar que en este duelo si ingresará afición visitante, a diferencia de Liga Nacional que no se permite.

Relato de uno de los afectados

Jorge Max, de Cobán, Alta Verapaz, y fiel seguidor de Municipal, relató como fue agredido por seguidores de Olimpia. “Me pegaron los aficionados visitantes. No sé por qué pasó, de la nada me empezaron a pegar. Me golpearon con palos”, expresó Max.

Jorge Max, aficionado de Municipal fue uno de los aficionados que salió lesionado en la trifulca. Él explica como fue la bronca suscitada en las afueras del Doroteo. ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/YaZ0k7NrUk — Omar Solís (@noel_solis) August 19, 2022

La afición no fue la única que se vio afectada sino que también los protagonistas del duelo de octavos de final, ya que, los inconvenientes en las afueras del estadio retasaron el ingreso de los jugadores y cuerpo técnico de Olimpia.

(Visited 653 times, 653 visits today)

Publicidad