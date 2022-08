FIFA anuncia la venta de 2,45 millones de entradas para el Mundial de Catar

Los seguidores que deseen ser parte de esta cita mundial aún tendrán la oportunidad de conseguir boletos en la última fase de venta que inicia a finales de septiembre.

El número de entradas de los partidos vendidos para el Mundial de Catar alcanzó un total de 2,45 millones antes de la fase final de venta prevista para la gran cita que se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, anunció este jueves la FIFA.

🎟️ 📈 Almost 2.5m #FIFAWorldCup tickets sold so far!

Want to be a part of it? The next ticket drop is coming in September…

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 18, 2022