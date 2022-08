Luis Fernando Tena exhorta a regular los horarios y las canchas de la Liga Nacional

"La liga podría reglamentar eso, no jugar en temperaturas tan elevadas, pero si no se tiene alumbrado es muy difícil", expresó el técnico de la Selección Nacional de Guatemala.

Publicidad

En un momento clave para el fútbol, la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) celebró en Guatemala la segunda edición del Concacaf Access, una conferencia para abordar temas de actualidad futbolística y torneos internacionales.

Uno de los invitados especiales fue el técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, quien abordó temas esenciales para el desarrollo del futbol guatemalteco y centroamericano.

#ConcacafAccess | Philippe Moggio, secretario general de Concacaf confirma que Guatemala será sede del Premundial sub-17 que se realizará el próximo año 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/N5oGlhu5Oa — Publisport (@Deportes_PN) August 16, 2022

Luis Fernando Tena hace un llamado para mejorar la infraestructura

El entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Tena habló con los micrófonos de Emisoras Unidas y Publinews sobre sus primeros meses al frente de la Azul y Blanco y sobre como mejorar el futbol guatemalteco, apuntando nuevamente en que hay que invertir en infraestructura y regular los horarios de los juegos en la liga.

“Hay que decirlo y es algo que ya sabemos todos, falta infraestructura, me refiero a mejores estadios, mejores canchas, mejores lugares para que los jóvenes se entrenen y se preparen mejor y en un mejor nivel”, enfatizó el técnico mexicano.

“El jugador guatemalteco es muy bueno, tácticamente se ven cosas muy buenas, aunque a veces no las pueden desplegar como ellos quisieran justamente por las canchas”, indicó el entrenador de la Selección Nacional.

¿Cómo mejorar esto? Tena señaló que las canchas en el futbol guatemalteco son muy angostas, a esto añadió que se juega en horarios que hacen ver un futbol lento y aburrido, aunque también entendió que hay varios estadios de Liga Nacional que no cuentan con alumbrado artificial. Sin embargo, el estratega azteca exhortó a las autoridades competentes que regulen los horarios de los partidos.

“Las canchas son muy angostas, no son parejas y el clima afecta, que hacen que el partido sea más lento, pero también entiendo que hay muchos estadios que no tienen alumbrado, entonces se complica más. Entiendo que ellos quieran sacar ventaja, pero la liga podría reglamentar eso, no jugar en temperaturas tan elevadas, pero si no se tiene alumbrado es muy difícil”, indicó Tena.

(Visited 17 times, 17 visits today)

Publicidad