El ciclista colombiano Egan Bernal vuelve a competir 7 meses después de su grave accidente

Entre el final de la temporada y su larga recuperación, Bernal llevaba sin enfundarse un dorsal desde hace casi un año, cuando acabó sexto en la Vuelta a España.

El vencedor del Tour de Francia de 2019, el colombiano Egan Bernal, volverá a competir el martes en la salida del Tour de Dinamarca, siete meses después de su grave accidente durante un entrenamiento, anunció el lunes su equipo Ineos.

“Después de una evaluación final durante el fin de semana, el equipo médico de Ineos Grenadiers ha autorizado al colombiano a volver a la competición”, precisó la formación ciclista británica en un comunicado.

We’re excited to announce that Egan has been added to our Tour of Denmark squad and he will return to the peloton tomorrow 🙌 pic.twitter.com/rHKhIys1m1

El escalador de 25 años, también ganador del Giro de 2021, chocó contra un autobús durante un entrenamiento el 24 de enero en Colombia. Operado varias veces por múltiples fracturas (fémur, rótula, vértebras), indicó que “tuvo un 95% de posibilidades de quedar parapléjico y casi perder la vida”.

“Después de lo que me pasó en enero, este es el momento que estaba esperando, volver a correr con mis compañeros”, comentó el corredor andino citado en el comunicado.

“No puedo subrayar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto física como mentalmente. Ese día y mi viaje desde entonces serán parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidaré”, declaró el primer ganador colombiano del Tour de Francia.

🗣️ "I can’t thank everyone who has been there for me enough. That support has been invaluable in motivating me every day to work hard to be able to race again. To you all, a heartfelt thank you."

Read more ahead of Egan's racing return at #PNDKR22: https://t.co/2nqcbxQDPi pic.twitter.com/wsKNceH7b1

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 15, 2022