Jordán Rodas y Gisela Morales denuncian la corrupción que quiere imperar en el COG

"Una planilla es parte del oficialismo y la otra planilla, que es la vigente, ha estado involucrada en corrupción haciendo las cosas mal, estamos en medio de dos enfermedades", expresó la exnadadora Gisela Morales.

Ayer por la mañana, se desarrolló la conferencia de prensa de Atletas Unidos por Guate, donde deportistas y exdeportistas de élite solicitaron que la Corte de Constitucionalidad revoque la resolución emitida la semana pasada en relación a las elecciones del Comité Olímpico Guatemalteco.

Elizabeth Zamora, Kevin Cordón, Jason Hess, Gisela Morales, Charles Fernández y Waleska Soto, fueron los atletas y exatletas presentes en el Gimnasio Teodoro Palacios Flores en la que fijaron su postura sobre el fallo del máximo ente constitucional del país y que podría acarrear una suspensión a los deportistas guatemaltecos.

El Comité Olímpico Internacional fijó el 31 de agosto de este año como fecha límite para que la CC revoque la resolución emitida la semana pasada, de no ser así, el COI suspenderá al Comité Olímpico Guatemalteco de toda competencia del ciclo olímpico.

Gisela Morales y el PDH Jordán Rodas analizan la situación

La exnadadora guatemalteca Gisela Morales y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas atendieron a los micrófonos de ‘A Primera Hora’, de Emisoras Unidas para dialogar sobre la situación actual que viven los atletas ante la incertidumbre de saber si podrán seguir compitiendo.

“Es una situación difícil, no somos parte de ningún bando, esto ha venido desde octubre con las elecciones, una planilla es parte del oficialismo y es parte del gobierno, la otra planilla que es la vigente ha estado involucrada en corrupción y ha hecho las cosas mal, estamos en medio de dos enfermedades, la corrupción está en la planilla presente como la que quiere entrar, eso va a afectar a los atletas, simplemente queremos que se encuentren mecanismos para que haya transparencia, no queremos que los atletas salgan afectados, no queremos que hayan injerencias políticas. No queremos que los atletas sufran esta batalla política”, expresó Gisela Morales.

Por su parte, el procurador Jordán Rodas respaldó las palabras de Gisela Morales y expresó su deseo para que la Corte de Constitucionalidad revoque la resolución emitida la semana pasada.

“Manifiesto mi preocupación por la suspensión provisional. Como PDH recomiendo a la CC que recapacite por los estatutos violados, no solo nuestros atletas ni apoyo tienen, errar es de humanos rectificar es de sabios, la CC debe hacer un alto en el camino, los guatemaltecos estamos hartos de la corrupción y ahora quieren privar a los atletas de participar en Juegos Olímpicos”, expresó Rodas.

Lucha de poderes por el COG

Tanto Gisela Morales, como Jordán Rodas consideran que las elecciones del Comité Olímpico Guatemalteco se tratan de una lucha de poderes, donde solo ven un botín económico. Asimismo exigen que se busquen a los responsables “con nombre y apellido” y que haya un proceso electoral lícito llegando a buen término

“Al final todo es una lucha de poder, el oficialismo quiere quedar como sea, no han llegado al poder y ya están haciendo trampas, estamos donde estamos por las personas que quieran el poder, ambas partes son responsables, en un mundo perfecto sería que ambas partes se sentarán ante el público y dieran a conocer un proceso electoral lícito, pero que ese diálogo se llegue a dar es muy complicado, ya estamos hablando de otras cosas”, expresó Morales.

“Debe haber un pronunciamiento de todos los sectores, debe prevalecer el bien común, queremos que nuestros atletas cumplan sus sueños, en el COG solo ven un botín económico y político, la CC debe poner fin a esta incertidumbre para que nuestros atletas sigan entrenando y compitiendo”, afirmó el PDH, Jordán Rodas.

Suspensión provisional de estatutos del COG

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron el pasado jueves suspender de forma provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Dichos estatutos del COG que fueron emitidos en diciembre y ya fueron aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), resolviendo así un amparo que presentó el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe).

En una reciente comunicación del COG, el ente detalló la normativa que establece la sanción y suspensión al país al no respetar la Carta Olímpica.

La Norma 27.0 de la Carta Olímpica establece: “Aparte de las medidas y sanciones previstas en caso de violación de la Carta Olímpica, la comisión ejecutiva del COI puede adoptar todas las decisiones apropiadas para la protección del Movimiento Olímpico en el país de un CON, incluyendo la suspensión o retirada del CON en cuestión, si la Constitución, legislación o cualquiera otra reglamentación vigentes en dicho país, o si la actitud gubernamental o de cualquier otra entidad, atentan contra la actividad, expresión de palabra o voluntad del CON en cuestión. Antes de adoptar una decisión semejante, la comisión ejecutiva del COI dará la oportunidad al CON de ser escuchado”

