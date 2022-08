Comienza la cuenta regresiva, a 100 días del inicio del Mundial de Catar

La cuenta regresiva rumbo a Catar 2022 cada vez es más corta, estamos a 100 días del inicio del que será el vigésimo segundo mundial de fútbol en la historia.

La cuenta regresiva rumbo a Catar 2022 cada vez es más corta y ahora estamos a 100 días del inicio del que será el vigésimo segundo mundial de fútbol en la historia. Será una Copa del Mundo atípica, ya que se realizará de noviembre a diciembre y en un territorio sin tradición futbolera como lo es el catarí.

Serán 29 días de actividad en el que 32 selecciones buscarán la gloria internacional. El banderazo de salida de los 64 partidos será el próximo domingo 20 de noviembre con el partido entre los locales, Catar, y la selección de Ecuador.

La Copa del Mundo es el trofeo más deseado en el mundo del futbol y nuevamente estará en juego este año durante el Mundial de Catar 2022. Son pocos los privilegiados que la han podido levantar y menos son las selecciones nacionales que pueden presumir haberla ganado, por lo que la incógnita es si este año la volverá a sostener “un viejo conocido” o tendrá un “nuevo dueño”.

Francia es el actual campeón y la devolvió a la FIFA durante el sorteo del pasado 1 de abril. Didier Deschamps, entrenador de los galos, fue el encargado de esta tarea.

A cuatro meses de que comience la Copa del Mundo de Catar 2022, el máximo torneo deportivo continúa alistando sus detalles para la celebración que iniciará el 20 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre.

A uno de los personajes que no se deberá perder de vista durante la justa mundialista es a La’eeb, la mascota oficial del torneo, y que fue presentada desde el pasado mes de abril, generando controversia entre los aficionados al futbol, pues no fue del agrado de algunos, mientras que otros destacaron su peculiar personalidad.

De acuerdo con la información de la FIFA, La’eeb es proveniente del metaverso de las mascotas, “un universo paralelo que no se puede describir con palabras y cada uno lo puede imaginar como quiera”. La mascota tiene como objetivo animar a todos a creer en sí mismos y a repartir alegría en el futbol.

El nombre de “Catar” fue usado por primera vez por el escritor romano Pliny el Viejo y se refería a los habitantes de la región llamados Catharra. La familia Al-Thani ha gobernado Catar desde 1825, siendo Su Alteza, el emir Sheikh Tamim bin Al Thani, el actual jefe de estado.

La bandera de Catar es blanca y granate con una división vertical en forma de sierra. Las nueve puntas de la sierra significan que Catar es el noveno estado miembro de los “emiratos reconciliados” tras el tratado entre Catar y el Reino Unido de 1916.

