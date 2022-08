VIDEO. Atletas guatemaltecos expresan su postura ante la suspensión de los estatutos del COG

Ante la posible suspensión del COI al deporte guatemalteco, los atletas nacionales fijaron su postura y exigen que se respete la autonomía del deporte.

Este jueves un grupo de atletas nacionales, en nombre de los deportistas guatemaltecos, se dieron cita en el gimnasio Teodoro Palacios Flores para ofrecer una conferencia de prensa abierta para la prensa en la que expresaron su postura sobre la injerencia política en el deporte, esto tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de suspender de manera provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) que fueron avalados por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La acción tomada por la CC en caso de ser definitiva, podría acarrear una suspención para el deporte federado de Guatemala en las competencias del ciclo Olímpico, motivo por el que los atletas se dieron cita este martes para exponer su punto de vista. Elizabeth Zamora (taekwondo) , Kevin Cordón (bádminton), Jason Hess (navegación a vela), Gisela Morales (exnadadora), Charles Fernández (pentatlón) y Waleska Soto (tiro) fueron los encargados de hablar en nombre de los deportistas quienes dijeron que esperaban la presencia de los Magistrados de la CC, pero que no se hicieron presentes.

Elizabeth Zamora, Kevin Cordón, Jason Hess, Gisela Morales, Charles Fernández y Waleska Soto son los representantes en la coferencia. 📷: @RDamian_PN pic.twitter.com/O2Kb007yEq — Publisport (@Deportes_PN) August 11, 2022

En una conferencia de al rededor de poco más de 35 minutos, el punto más tocado de las declaraciones fue lo afectado por el deporte nacional al quedar fuera de competencias del ciclo olímpico. “La realidad estamos en un momento preocupante y decisivo para los atletas, pedimos autonomía al deporte como dice la constitución. Si el COI suspende a Guatemala ningún atleta podrá participar en estos eventos”, expresó Charles Fernández.

¿Podrán los atletas nacionales competir bajo la bandera del COI en caso de suspensión?

Entre los temas tocados ante una posible suspensión del COI al COG, los representantes de los atletas nacionales fueron consultados sobre la oportunidad de seguir compitiendo bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, algo que según Jason Hess aún no “es la realidad del deporte guatemalteco aún” y confirmó que se puede aunque no se tarea fácil.

"Al momento de que Guatemala sufra una suspensión por parte del COI no afecta solo a los atletas, sino que afectan a todos los que tienen sueños", comenta Jason Hess 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/2TEDdsObCh — Publisport (@Deportes_PN) August 11, 2022

“No es fácil, debemos estar dentro del criterio del COI, solo entran casos excepcionales. Para clasificar a los eventos del ciclo olímpico debemos ir a competencias internacionales, es posible que la Federación Internacional no reconozca nuestra participación por no estar dentro del movimiento olímpico”, indicó.

“Como el caso de Rusia, cuando el COI los suspendió, muchas federaciones toman las mismas posturas y nos dejan fuera de diversas como los Mundiales”, añadió Hess.

Representar a Guatemala, el sueño de los atletas nacionales…

“Aquí es donde nacen los sueños, muchos hacen muchos esfuerzos y esto nos va a afectar a todos los que sudamos por esto todos los días. No podemos ser el títere de nadie, aquí estamos para representar a futuras generaciones, evitamos que muchas personas no caigan en muchas cosas como maras, drogas o licor”, expresó Gisela Morales.

"No podemos ser el títere de nadie", expresa la exatleta nacional Gisela Morales, en la conferencia de prensa donde los atletas guatemaltecos se pronunciarán contra injerencias políticas en el deporte. 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/NSboib1H3c — Publisport (@Deportes_PN) August 11, 2022

“Representar a Guatemala esa es nuestra máxima motivación, si me quitan eso no puedo luchar por sobresalir en el deporte”, expresó Jason Hess.

La ausencia de Erick Barrondo y el apoyo de los atletas a este movimiento…

Los representantes de los deportistas en conferencia de prensa comentaron que este movimiento cuenta con el apoyo de gran parte de los atletas nacionales, aunque entre la mesa surgió el nombre de Erick Barrondo, quien de manera extraoficial parece estar en contra de este accionar.

“Estoy agradecido por todos los atletas que están con nosotros”, dijo Charles Fernández.

Sobre el tema de Erick Barrondo, Gisela Morales fue la encargada de hablar sobre el medallista olímpico en 2012 y dijo respetar su decisión. “Respetamos su decisión, él sabe lo que se siente ganar y tener beneficios por ganar. Tiene derecho a estar en el bando que quiere estar, tiene todo su derecho”, expresó.

"Tiene derecho a estar en el bando que quiere estar", expresa Morales sobre la ausencia de Erick Barrondo. pic.twitter.com/gDhSl861xl — Publisport (@Deportes_PN) August 11, 2022

La posible corrupción en el COG, tema evitado en la conferencia de prensa

Gisela Morales respondió a la pregunta sobre los problemas que atacan al COG, entre ellos la corrupción, tema que no era central en la conferencia de prensa y por ende no fue respondido al detalle por le exnadadora nacional. “Hoy no estamos para hablar de la corrupción, hoy lo único que podemos responder es lo de la suspensión. Todo lo ajeno está fuera de esta rueda de prensa”, expresó.

Jason Hess también se sumó a las respuestas de esa pregunta y aclaró que es un tema importante, pero que no sería tocado en la conferencia. “No es nuestro tema sobre nosotros hoy, hoy debemos enfocarnos en lo que somos buenos, aunque sabemos que es un tema importante para nuestro país”, comentó.

"Hoy no estamos para eso", la respuesta de Gisela Morales al ser consultada sobre la corrupción que puede afectar al deporte nacional. 📹: @RDamian_PN pic.twitter.com/CJ9OjL9ipk — Publisport (@Deportes_PN) August 11, 2022

