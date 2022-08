Barcelona no ha logrado inscribir a sus fichajes a dos días para el inicio de LaLiga

El club blaugrana tiene que inscribir a los futbolistas que ya están en la plantilla para que puedan empezar a competir pasado mañana, en el estreno liguero de los catalanes, contra el Rayo Vallecano.

El FC Barcelona tiene previstas más incorporaciones, pero ahora mismo la prioridad es otra. El club blaugrana tiene que inscribir a los futbolistas que ya están en la plantilla para que puedan empezar a competir pasado mañana, en el estreno liguero de los catalanes, contra el Rayo Vallecano.

En teoría, entre la cuarta palanca y las dos adecuaciones salariales que tiene entre manos con los capitanes (Busquets y Piqué), debería bastar. El caso es que la fecha del debut liguero se va acercando y el tema no se termina de resolver. Aunque desde el club transmiten tranquilidad, no es extraño que los culés empiecen a estar nerviosos con la situación.

Christensen and Kessie could leave Barcelona for free if they are not registered before Saturday, sources have confirmed to @samuelmarsden and @moillorens 😳 pic.twitter.com/LNI0V8Tw2K

— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2022