La estrella del Ajax Dusan Tadic víctima de robo frente a su casa

El ataque contra el jugador serbio a finales de julio constituye el último de una serie de robos a celebridades en Países Bajos, indicaron varios medios.

El capitán del Ajax, el centrocampista serbio Dusan Tadic, resultó levemente herido después de que unos ladrones lo atacaran en la puerta de su casa en Ámsterdam, informaron este miércoles varios medios de comunicación holandeses.

El ataque contra el jugador a finales de julio constituye el último de una serie de robos a celebridades neerlandeses, señaló la emisora nacional NOS. Según los reportes de los medios holandeses, los hechos se dieron en la noche del miércoles 27 de julio al jueves 28 de julio tras un violento robo cerca de su domicilio, pero no fue hasta este miércoles que se dio a conocer la noticia.

Dusan Tadic is in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli lichtgewond geraakt na een gewelddadige overval in de buurt van zijn woning https://t.co/7bogEvHZDe

Dos hombres con cascos de motocicleta abordaron de manera violenta a Dusan Tadic cuando salía de su automóvil frente a su vivienda situada al sur de la capital holandesa hace dos semanas, detalló el diario De Telegraaf.

“Parece que querían robarle su valioso reloj”, indicó el periódico.

“Tras una breve persecución, Tadic se vio envuelto en una pelea en la que logró abrir la visera de uno de los cascos y golpeó al ladrón”, prosiguió el medio.

Después, Dusan Tadic se dirigió corriendo a un café cercano y llamó a la policía. Los ladrones escaparon y todavía no se ha detenido a nadie, agregó el diario.

Unos días más tarde, el futbolista del Ajax fue visto con un vendaje en la mano durante un partido inaugural de la temporada contra el PSV, contó el diario Het Parool de Ámsterdam.

El año pasado, el exjugador del PSV Eran Zahavi y su familia fueron atados y les robaron dinero y posesiones en su domicilio.

También sufrieron ataques los raperos Ali B y Lil Kleine, así como la influencer Nikkie de Jager, que fue golpeada durante un robo en su casa en Uden, cerca de Eindhoven, hace dos años.

Ajax star Dusan Tadic injured after being attacked by two armed robbers at home https://t.co/cFxMCvEOy1

— Sun Sport (@SunSport) August 10, 2022