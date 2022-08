ENTREVISTA. “Todos tenemos la ilusión de ser campeones”, expresa Gómez

El buen momento del recién llegado al fútbol guatemalteco, Lucas Gómez, lo tiene promediando un gol cada 63 minutos de liga con Antigua GFC.

El buen inicio de Antigua GFC, equipo que marcha en la segunda posición del Torneo Apertura 2022, va de la mano con el buen momento goleador de su delantero Lucas Gómez, quien aterrizó del futbol costarricense para convertirse en el nuevo referente en ataque del club.

Tras su paso por el Pérez Zeledón y con experiencia en diversos clubes costarricenses y sudamericanos, el argentino de 34 años está siendo una de las sensaciones en el campeonato. En su debut en Liga Nacional, Gómez se estrenó con un doblete de visita ante Mixco y en las tres fechas del campeonato es el único jugador que ha anotado en cada una de ellas.

Los cuatro goles en el campeonato lo tienen como líder de la tabla de goleadores por encima de Janderson Pereira, quien tiene la misma cantidad de tantos, pero al haber disputado dos minutos más tiene peor promedio goleador. Según las estadísticas Gómez marca un tanto cada 63.25 minutos en Liga con Antigua y suma el 57.14% de los 7 tantos anotados por los coloniales en el actual certamen.

El líder del goleo de Liga Nacional tuvo una charla con las Voces de El Mejor Equipo de “Emisoras Unidas” sobre su nueva etapa con Antigua y habló sobre el trabajo del equipo que se coloca como uno de los favoritos en el inicio del certamen.

¿Cómo se siente tras su buen inicio con Antigua GFC?

La verdad estoy contento por este inicio de torneo, había tenido rachas así, pero no desde el inicio. Con el deportivo Lara en Venezuela me fue bien, pero este arranque del torneo es único para mí.

¿Su buen momento le permite sacar mejores resultados a los coloniales?

Yo siempre antepongo lo grupal a lo individual, siempre que el equipo gane todos saldremos beneficiados. En estas fechas me toca marcar y no hay nada más lindo que darle al club y a la afición los tres puntos.

¿Cómo ha vivido su adaptación al futbol de Guatemala?

Tenía idea de como sería porque en otras oportunidades estuve cerca de venir a Guatemala. Tengo muchos amigos y excompañeros que me había comentado que no fue una liga fácil. Estuve un tiempo largo en Costa Rica jugando y me decía que es una liga competitiva y no me han mentido. Me encontré con un fútbol de buen ritmo y con jugadores talentosos.

¿Piensa Antigua GFC en salir campeón del Apertura 2022?

Yo creo que conociendo a Ramiro tiene mucha intensidad y ritmo de juego en sus equipos, todos tenemos la ilusión de ser campeones, hemos formado un grupo bueno tanto fuera y dentro de la cancha. Estamos para soñar, es un inicio bastante bueno. Sabemos que falta un montón, pero nos hemos preparado bien.

¿Cómo se preparan para el duelo ante Municipal en la fecha 4?

A mi me gusta ver muchos partidos de la liga donde juego, ahí uno analiza al rival. A pesar que el cuerpo técnico nos da todas las herramientas, a mí siempre me ha gustado analizar a los rivales, esta vez no será la excepción.

Si bien jugamos contra uno de los grandes, en el vestuario nos decimos que no debemos ver de menos o de más a ningún rival, sabemos lo que representan Comunicaciones y Municipal, pero estamos en casa y queremos hacer un buen papel para regalarnos este triunfo.

