Riqui Puig deja al Barcelona y firma con el Galaxy de la MLS

El club azulgrana se reserva un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta.

El Barcelona y Los Ángeles Galaxy, una de las mejores franquicias de la MLS, comunicaron que Riqui Puig desembarca en el club estadounidense. Será por tres temporada y lo hará con un ‘status’ de estrella.

El club azulgrana se reserva un derecho de recompra del jugador en un futuro y un 50% de una futura venta.

La MLS permite a cada franquicia sólo tres futbolistas franquicia, con un sueldo especial, y Riqui será uno de ellos, junto al mexicano Chicharito Hernández y al exjugador brasileño del Bayern y la Juventus Douglas Costa, que le acompañarán en esta aventura en Los Ángeles.

El jugador, que no consiguió en Barcelona el protagonismo esperado, se decanta por este club después de sopesar varias propuestas que tenía. Los Galaxy mostraron un enorme interés desde hace semanas por Riqui, por su proyección futura y su apuesta por introducir en la franquicia, y en la MLS, jugadores jóvenes que relancen la Liga de cara al Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá).

Riqui Puig se unió al Barcelona en 2013, cuando llegó procedente del Jàbac Terrassa como cadete. Escalando por las categorías inferiores del FC Barcelona, el jugador de La Masia debutó con el primer equipo el 5 de diciembre de 2018 frente a la Cultural Leonesa en Copa del Rey; una jornada especial que conseguiría enaltecer con una asistencia a Denis Suárez minutos después de saltar al campo.

Parte del primer equipo a todos los efectos desde la temporada 2020/21, el centrocampista de Matadepera disputó 57 partidos. En su catálogo de culer figuran dos goles. Además, en su palmarés de azulgrana tiene una Copa del Rey (2020/21) y una Liga (2018/19).

It’s a done deal when @FabrizioRomano says it is. HERE WE GO.

Bienvenido a Los Ángeles, @RiquiPuig ✨ pic.twitter.com/nKD1zrkcnU

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022