Justicia rusa declaró culpable de tráfico de drogas a la basquetbolista Brittney Griner

Griner, basquetbolista estadounidense detenida en Rusia, fue declarada culpable este jueves de cargos de contrabando de drogas y fue condenada a nueve años de prisión.

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, detenida en Rusia desde febrero, fue declarada culpable este jueves de tráfico de drogas por un tribunal después de su arresto en posesión de líquido de vapor a base de cannabis a su llegada a Moscú.

“El tribunal declaró culpable a la acusada” de posesión ilegal y de tráfico de “una cantidad importante” de droga, declaró la jueza Anna Sotnikova, según una periodista de la AFP presente en el tribunal de Jimki, cerca de Moscú. La jugadora de 31 años admitió llevar la sustancia por descuido pero negó cualquier tipo de tráfico de estupefacientes.

Griner, fue condenada este jueves a 9 años de prisión en un tribunal de Moscú por contrabando de drogas con intención criminal. La sentencia ocurre en medio de preocupaciones de que la estrella de la WNBA esté siendo utilizada como un peón político en la guerra de Rusia contra Ucrania. Los fiscales del caso habían pedido 9 años y medio de cárcel en los argumentos de cierre.

In its ruling, the Russian court said Griner committed the crime '"deliberately," despite the defendant having said that it was an "honest mistake"' https://t.co/Am6aVbK3eA

— Reuters (@Reuters) August 4, 2022