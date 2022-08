Supercopa de Europa tendrá la tecnología del fuera de juego semiautomático

El próximo miércoles Real Madrid y Eintrach Frankfurt de medirán en Helsinki en una nueva edición de la Supercopa de Europa, donde se estrenará la tecnología del fuera de juego semiautomático.

La UEFA anunció este miércoles que la tecnología de fuera de juego semiautomatizada (SAOT) se estrenará en las competiciones de clubes europeos en el partido de la Supercopa de la UEFA en Helsinki donde se enfrentarán el Real Madrid vs. Eintrach Frankfurt.

Además, el SAOT también se utilizará a partir de la fase de grupos de la próxima temporada de la UEFA Champions League.

“La UEFA busca constantemente nuevas soluciones tecnológicas para mejorar el juego y apoyar el trabajo de los árbitros. Este innovador sistema permitirá a los equipos VAR determinar situaciones de fuera de juego de forma rápida y precisa, mejorando el flujo del juego y la consistencia de las decisiones”, dijo el Jefe de Árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti.

⚽ Michael Oliver will take charge of next week's #SuperCup match between Real Madrid and Eintracht Frankfurt in Helsinki.

The game will see a UEFA debut for Semi-Automated Offside Technology (SAOT), which will also be used as of the group stage in the upcoming #UCL season.

— UEFA (@UEFA) August 3, 2022