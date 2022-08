Presidente del Napoli se niega a fichar jugadores africanos

"No me hablen más de africanos. Les deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no nunca los tengo a disposición", expresó Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli.

El Nápoles no fichará a nuevos jugadores africanos si se comprometen a disputar la Copa de África de Naciones (CAN), competición generalmente organizada a lo largo de la temporada, según el presidente del club italiano Aurelio de Laurentiis.

“No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o si no (…) nunca los tengo a disposición”, expresó el dirigente napolitano durante una emisión difundida el martes por un portal económico, Wall Street Italia.

“Nosotros somos los idiotas que pagamos los salarios para enviarlos a jugar para otros”, añadió el presidente del Nápoles.

Fuertes Declaraciones 🚨 "No me hablen más de africanos, les deseo todo bien pero o me firman una renuncia a participar a una Copa de África o si no…", dijo Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles. El equipo italiano vendió hace poco a Koulibaly al Chelsea.#FutbolRPC pic.twitter.com/80TvA9XRgy — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 3, 2022

Los jugadores tendrían que renunciar a jugar la Copa Africana

Durante la última CAN, en enero y febrero, el Nápoles se vio privado de varios jugadores de su primer equipo, como su defensor senegalés Kalidou Koulibaly, que se fue este verano al Chelsea, y su centrocampista camerunés Frank Zambo-Anguissa.

Una de las estrellas del club italiano, clasificado a la Liga de Campeones, es otro internacional africano, el delantero nigeriano Victor Osimhen, que no disputó la CAN debido a una lesión.

Los clubes tienen la obligación de dejar a sus internacionales unirse a sus selecciones en las ventanas internacionales regidas por la FIFA.

¡Un polémico! ✍🏻❌ Aurelio de Laurentiis asegura que el Napoli NO fichará a jugadores africanos https://t.co/YrZmEvVLJ8 pic.twitter.com/jumVJMiQvl — MedioTiempo (@mediotiempo) August 3, 2022

