“Poco a poco vamos dando a conocer a Guatemala en boxeo”, dice Lester

El petenero, Lester Martínez, dice que aún está adolorido por su pelea en Texas, pero que esta victoria le abre las puertas a nuevas oportunidades. Esto dijo sobre su nuevo título:

El boxeador guatemalteco, Lester Martínez, continúa firme en su sueño por alcanzar la élite del boxeo mundial y este fin de semana dio un paso más hacia esa meta al proclamarse campeón internacional supermediano de la North American Boxing Association.

Además su victoria, por decisión unánime, sobre el mexicano Rodolfo la “Cobrita Gómez significó su primer triunfo en los Estados Unidos, algo que según Martínez, le abre “las puertas a nuevas oportunidades”.

A su regreso a Guatemala, Léster Martínez, habló sobre su histórica pelea en el emblemático Sames Auto Arena, en Laredo, Texas, y del significado que tiene en su carrera.

¿Cómo te sientes luego de tu última pelea?

Estamos contentos, un poco adolorido eso sí, pero felices por el resultado que se obtuvo, por el nuevo título, siempre dándole con fe.

¿La “Cobrita” es el que más duro te ha pegado?

Fue una pelea muy intensa porque nos fuimos a los 10 rounds, él es de Laredo y quería ganar el título y yo también. Pero la pelea más fuerte que he tenido como profesional ha sido la número 10 (contra Raiko Santana). Esta también fue complicada, pero gracias a Dios ganamos.

¿Tenías idea de cómo sería la pelea?

Sabíamos que la “Cobrita” no sería un rival fácil, pues es de mucha experiencia y ha ganado peleas contra boxeadores de promotoras importantes en el mundo, así que si ganábamos por nocaut o por decisión sería bueno. Él nació en México, pero creció en Laredo, era el anfitrión, y eso provocaba más presión, pero al final dominamos y logramos convencer a los jueces.

¿Cómo convenciste a los jueces?

Todos los rounds tuvieron mucho que ver porque no quería dar ningún chance a que la “Cobrita” respondiera, pero él también tiró. En muchas ocasiones tiré el gancho de izquierda, lo conecté muy bien al cuerpo, pero creo que fue un factor de combinaciones de golpes y de contraataques, no fue un golpe en específico.

¿Te frustró no haber peleado en Las Vegas?

La pelea que iba a tener en Las Vegas me sigue doliendo, después lo analicé y dije: ‘todavía no es el momento’, pero empezamos con el pie derecho en Estados Unidos. La meta es llegar a pelear a Las Vegas, a donde llegan los campeones del mundo y pelear por un título, pero haber ganado en Laredo nos da posibilidades de llegar a pelear, no solo en Las Vegas, sino en cualquier parte del mundo.

¿Cuándo podrías pelear por algo más grande?

Todas las peleas que he tenido me han llevado a esta pelea en Estados Unidos. Ahora, esta victoria me abre las puertas hacia nuevas oportunidades, porque me vieron otros promotores y me sacaron en algunas noticias en Estados Unidos. Vamos abriendo paso a pelear con boxeadores más importantes. Vamos lento, pero seguros.

¿Cómo estás en ranquin?

Estaba ranqueado como 15 mejor del mundo en el ranquin mundial, por el título de la OMB (Organización Mundial de Boxeo) que había obtenido, y ahorita empiezo a posicionarme mejor, pero es cuando más complicado se vuelve. Cabe la posibilidad de que alguien de más arriba busque pelear con alguien que vaya invicto y esa puede ser una buena oportunidad, aunque para ello debo sostener unas 3 o 4 pelas más, para poder pelear por un título.

Se está viendo a una bonita generación de boxeadores…

Y no solo hombres, recordemos que también hay mujeres como María Micheo y otras más que vienen detrás de ella que lo vienen haciendo muy bien. Guatemala en el mundo del boxeo profesional quizá era totalmente desconocida, pero ahora poco a poco la vamos dando a conocer y se están dando cuenta que aquí hay mucho profesional, eso beneficia a quienes quieren empezar a hacer una carrera a nivel profesional.

¿Cuándo será su próxima pelea?

Espero que esta semana se reúnan los promotores y analicen el tema y saquen al aire cuál será la siguiente pelea. de repente en esta semana podemos tener noticias de pelear en un evento importante, no ser la estelar, pero ser una de las peleas de un evento muy importante de boxeadores que están en la élite. De momento me recupero del desgaste y de los golpes, pero esperamos cumplir otra pelea en los próximos meses.

*Con información del “Súper Deportivo” e “Emisoras Unidas”

