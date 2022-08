“Nos tenemos que enfocar en algo que nos corresponda”, expresa Hernández

En rueda de prensa, el técnico de Malacateco restó importancia a la cancelación del reconocimiento de cancha del estadio Rommel Fernández y señala que saldrán a "ganar porque no hay mañana".

Con las miras puestas en hacer historia, el técnico de Malacateco Israel Hernández hablo en la conferencia de prensa previa al duelo de vuelta ante el Sporting San Miguelito en la fase preliminar de la Liga Concacaf, el ganador de la llave se enfrentará al Tauro FC de Panamá en octavos de final.

El encuentro que llega con la serie empatada 1-1, inicia su previa con la no autorización por parte de Concacaf para hacer reconocimiento de cancha a ninguno de los dos equipos, esto debido al estado de la grama de uno de los estadios más importantes de Panamá.

Motivado y con ganas de hacer historia con Malacateco, Hernández Pat atendió a los medios y expresó que su equipo intentará ser impositivo para poder llevarse la llave y dio su punto de vista sobre lo sucedido con el reconocimiento de cancha.

Cabe resaltar que el empate 1-1 con el que llega la serie le da el pase a Sporting San Miguelito, los “toros” deben ganar por cualquier resultado o empatar habiendo anotado más de 1 gol, en caso de empate 1-1 el duelo se definirá en penales.

¿Cómo llega físicamente el equipo?

“El equipo viene bien, hemos tenido una buena dosificación de cargas para poder tener un equilibrio en el tema físico”, inició Hernández.

¿Cómo ve al rival para este enfrentamiento?

“Ya hemos analizado como fue el partido anterior, hemos hecho un análisis de su partido en Panamá y hemos creado una posible idea de como jugará el técnico, aunque no es definitivo porque es un poco jugar al ajedrez. Sabemos que enfrentaremos un equipo con jerarquía y plantearemos un partido al que hay que ganar porque no hay mañana”, añadió.

¿Qué lecciones le dejó el partido de ida?

“El planteamiento es buscar ganar, el aprendizaje del partido anterior son aspectos tácticos, buscaremos ser más propositivos en nuestro modelo de juego para poder desarrollar un partido inteligente y buscar el resultado”, respondió.

¿Cómo toma la posibilidad de no hacer reconocimiento de cancha?

“Es complicado no tener la posibilidad pero es algo que no podemos remediar, nos tenemos que enfocar en algo que nos corresponda, cuando algo no está en tus manos debes dejarlo de lado y enfocarte en lo que puedes hacer”, expresó.

¿Cuáles son las claves de su equipo?

“La fortaleza es haber un equipo solidario que haga esfuerzos en la cancha, que corra y decida con inteligencia en la cancha, esos son los factores de mi equipo”, concluyó.

